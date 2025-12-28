Presentan este lunes el Registro Provincial de Economía del Conocimiento en Entre Ríos
Este lunes se realizará la presentación oficial del Registro Provincial de Economía del Conocimiento, un nuevo régimen que incorpora mayor flexibilidad, menores requisitos y nuevos beneficios para las empresas entrerrianas vinculadas a actividades basadas en el conocimiento.
El encuentro tendrá lugar a partir de las 14 horas en el Mirador TEC, en la ciudad de Paraná, y contará con la presencia del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, junto al equipo técnico de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, que conduce Walter Sione. También participarán representantes del sector privado y organismos académicos de la provincia.
La apertura del registro se concreta tras la reforma de la Ley N.º 10.985, impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, con el objetivo de ampliar el alcance del régimen y potenciar el desarrollo del sector. Al destacar la iniciativa, el mandatario había señalado: “Trabajamos para multiplicar el número de empresas que se vean beneficiadas; queremos que esta norma sea un incentivo propio. Este gobierno tiene la firme decisión política de generar un ecosistema propicio para que las empresas que ya están puedan crecer y las que evalúen dónde radicarse o expandirse, nos elijan”.
Desde la organización informaron que las personas interesadas en participar deberán realizar una inscripción previa, dado que los cupos son limitados.