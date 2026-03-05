Preparen… apunten…: Santiago Caputo no oculta su fastidio con Karina Milei
El video dura apenas unos segundos, pero es un retrato claro del momento político que atraviesa el Gobierno. Karina Milei, muy sonriente por la jura como ministro de Justicia de Juan Bautista Mahiques, a quien ella promovió, se cruza con el asesor presidencial Santiago Caputo -prácticamente se lo choca-, lo agarra de frente por un hombro, le da un beso y, contenta, sigue caminando. Él, serio, casi no gesticula y no se saca siquiera las manos de los bolsillos…
Justo detrás de ella avanza Carlos Mahiques, padre de Juan Bautista y camarista de la Casación Federal. Se encuentra de frente con Santiago Caputo, pero los dos hacen como si no se hubieran visto.
Está claro que para Santiago Caputo el recambio en Justicia implicó una derrota. No solo porque no fue designado un candidato impulsado por él, sino porque deja el ministerio Sebastián Amerio, hasta hoy viceministro de Justicia y un funcionario de la más estrecha confianza del asesor presidencial. Será reemplazado por Santiago Viola, abogado personal de Karina Milei, muy cercano a ella.
Amerio no solo era el número dos del Ministerio, sino también el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona a los jueces nacionales y federales. Ayer, algunas fuentes oficiales comentaban que a Amerio le estaban buscando un lugar donde recalar dentro de la estructura estatal.
Mucho más cálido fue el saludo entre Santiago Caputo y Javier Milei. Al menos, de parte del presidente, que lo tuvo agarrado durante varios segundos “como para las cámaras”, aunque algunos juran en Casa Rosada que el asesor le deslizó al oído: “esto no va a quedar así…”. Y si Santiago lo dice…
Como hizo en juras anteriores, Caputo llegó sobre la hora y se quedó parado en el lateral derecho del salón, solo, sin el grupo de jóvenes libertarios que normalmente lo acompañan.