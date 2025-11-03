Prepagas aplicaron nuevos aumentos de hasta el 2,85% en noviembre, por encima de la inflación
Las empresas de medicina prepaga aplicaron una nueva suba en los planes de salud de hasta el 2,85% desde el 1° de noviembre, incremento que vuelve a ubicarse por encima de la inflación registrada por el INDEC, que fue del 2,1% en septiembre pasado.
Los nuevos valores ya se encuentran disponibles en la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud, lanzada en julio con el objetivo de transparentar el mercado. Este sistema permite a los usuarios comparar precios, coberturas, cantidad de prestadores y condiciones según edad y lugar de residencia.
Desde el organismo regulador explicaron que la iniciativa busca fomentar la competencia y brindar mayor información a los usuarios. Sin embargo, en la práctica, las actualizaciones de precios se repiten mes a mes, ya que las compañías ajustan los valores apenas se publica el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Mientras tanto, el poder adquisitivo de los afiliados continúa deteriorándose, frente a un servicio que mantiene aumentos constantes, incluso por encima de la inflación.
El ajuste en los planes de salud se suma a otros incrementos registrados en noviembre, como los de tarifas de gas, luz, transporte público, combustibles y alquileres, además de una aceleración esperada en los precios de los alimentos, que podría presionar al alza la inflación general.
Subas por empresa
- OSDE: 2,1%
- Swiss Medical: 2,1%
- Sociedad Italiana de Beneficencia: 2,1%
- Hospital Alemán: 2,1%
- Luis Pasteur: 2,1%
- Medicus: 2,2%
- Galeno: 2,2%
- Accord: 2,2%
- Avalian: 2,5%
- Omint: 2,8% (sin copagos)