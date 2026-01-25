Preocupación en la Selección Argentina: Juan Foyth sufrió una lesión en el tendón de Aquiles y podría perderse el Mundial
Juan Foyth, campeón del mundo en Qatar 2022 y una de las principales alternativas defensivas que Lionel Scaloni suele utilizar desde el banco en la Selección Argentina, encendió las alarmas este sábado al sufrir una lesión que le impidió terminar el partido que Villarreal perdió 2-0 ante Real Madrid, con doblete de Kylian Mbappé, en el Estadio de La Cerámica.
Según informaron los médicos del club español, el defensor argentino de 28 años tiene comprometido el tendón de Aquiles izquierdo y se someterá en las próximas horas a estudios médicos para determinar la gravedad de la dolencia.
El jugador formado en Estudiantes de La Plata, con una extensa trayectoria en el Submarino Amarillo tras su paso de tres temporadas por Tottenham Hotspur, intentó ajustar una marca en un ataque del Real Madrid, dio un paso, se tomó el tobillo izquierdo y cayó desplomado, con claros gestos de dolor. Apenas iban 20 minutos de juego cuando se produjo la acción.
Fue atendido de inmediato por el cuerpo médico de Villarreal, pero no pudo continuar porque no lograba apoyar el pie. En ese momento, Franco Mastantuono, quien fue titular en el Merengue, se acercó para consolarlo, le dio un beso y permaneció junto a él mientras era retirado del campo asistido por dos integrantes del staff de Marcelino. Foyth fue reemplazado por Rafa Marín, ex canterano del Real Madrid.
Tras el encuentro, el entrenador del Villarreal se mostró visiblemente afectado por la situación del argentino. Aseguró que el plantel está “más triste por la lesión de nuestro compañero que por el resultado” y pronosticó una dolencia “grave”. Además, remarcó que Foyth es un defensor “de jerarquía y muy importante”, y sostuvo: “Perderlo es un golpe duro, pero hay que sobreponerse”.
En caso de confirmarse una lesión severa en el tendón de Aquiles, la presencia de Foyth en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos quedaría seriamente comprometida. Restan 138 días para el inicio del torneo y 143 para el debut de la Selección Argentina frente a Argelia, un plazo ajustado para una recuperación de este tipo.
Real Madrid volvió a la cima de LaLiga
Más allá de la preocupación por la lesión del argentino, el triunfo permitió que Real Madrid supere a Barcelona en la tabla de posiciones. Pese al cambio de entrenador y a un rendimiento irregular que generó malestar entre sus hinchas, el equipo madrileño volvió al primer lugar gracias al doblete de Mbappé.
El delantero francés anotó al comienzo del segundo tiempo y selló el resultado con un penal picado en tiempo de descuento, lo que dejó al Merengue dos puntos por encima del Barcelona, que deberá vencer al colista Oviedo como local para recuperar la punta.
Con estos tantos, Mbappé alcanzó los 20 y 21 goles en 20 partidos, consolidándose como máximo goleador de LaLiga, mientras el Real Madrid se mantiene en la pelea pese a no exhibir el nivel que esperan sus directivos y seguidores.