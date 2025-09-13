Maran Suites & Towers

Preocupación en la selección argentina: Exequiel Palacios no podrá jugar hasta el próximo año por una lesión

Redacción | 13/09/2025 | Deportes | No hay comentarios

La temporada 2025/26 comenzó de la peor manera para el argentino Exequiel Palacios, quien el viernes duró apenas unos minutos en el partido que Bayer Leverkusen le ganó a Eintracht Frankfurt (3-1) por la tercera fecha de la Bundesliga. El tucumano salió del campo de juego a los 15 minutos luego de sentir un fuerte dolor en el aductor derecho.

El club confirmó este sábado el diagnóstico de la lesión y generó preocupación en la selección argentina.

“Exequiel Palacios será baja hasta principios del año que viene debido a una lesión muscular en el aductor derecho. ¡Te deseamos una pronta recuperación, Pala!”, publicó.

El exfutbolista de River deberá ser operado y la recuperación le impedirá regresar a las canchas este año, por lo que se perderá los amistosos previstos con el equipo nacional y la primera mitad de la nueva campaña con su club.

A partir de 2026, Palacios tendrá la misión de recuperar la continuidad para pelear por un lugar en la lista del Mundial que se jugará a mitad de año en Estados Unidos, Canadá y México.

