Preocupación en la selección argentina: Dibu Martínez sufrió una lesión inesperada en la entrada en calor y no jugó para Aston Villa
Las alarmas se encendieron en la Scaloneta tras la sorpresiva lesión de Emiliano “Dibu” Martínez. Este miércoles, el arquero sintió una molestia muscular durante la entrada en calor previa al duelo entre Aston Villa y Brighton por la Premier League y quedó descartado a último momento, pese a haber sido anunciado como titular.
Dibu saltó al campo del American Express Community Stadium para realizar el calentamiento, completó los trabajos y hasta se tomó un momento para saludar a hinchas locales. Sin embargo, de manera inesperada no salió a disputar el partido, y Aston Villa confirmó en sus redes sociales que sería reemplazado por Marco Bizot.
El ingreso del neerlandés no comenzó bien: a los 8 minutos, Bizot cometió un error grosero en la jugada que derivó en el primer gol del Brighton. Salió mal a cortar, quedó desacomodado y Jan Paul van Hecke definió con el arco vacío. Las cámaras rápidamente enfocaron a Dibu, sentado cerca del banco visitante, cuya expresión preocupada no tardó en viralizarse.
Para peor, minutos después, el español Pau Torres marcó en contra intentando despejar un ataque rival.
Hasta el momento, no hubo parte médico oficial sobre la lesión del arquero. Se espera que se someta a estudios, mientras que algunos medios británicos especulan con un posible desgarro.
La situación genera inquietud a pocas semanas del Mundial, más aún luego de las palabras del propio Dibu, quien este martes expresó su entusiasmo en el evento “AFA as a Global Brand, The Power of a Brand”, realizado en Nueva York: “Tengo más ilusión en este Mundial que en el anterior… Cuando juego con la Selección siento que la pelota no entra. Tengo todo un país y a mi familia atrás”, había dicho el campeón del mundo.