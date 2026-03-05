Preocupación en Concepción del Uruguay: la Escuela Normal no abriría en 2026 el profesorado de Filosofía
La Escuela Normal de Concepción del Uruguay no abrirá en 2026 el primer año del profesorado de enseñanza secundaria en Filosofía, a pesar de que alrededor de 40 estudiantes se habían inscripto para iniciar la carrera. La decisión, que aún no fue anunciada oficialmente por las autoridades educativas provinciales, ya habría sido comunicada de manera informal al equipo directivo de la institución, generando malestar y preocupación en la comunidad educativa.
El dato resulta especialmente relevante porque se trata del único profesorado público de Filosofía de la región del río Uruguay, lo que lo convierte en un espacio clave para la formación de docentes destinados a escuelas secundarias de distintas localidades entrerrianas.
Desde el año pasado, la posibilidad de cierres o suspensiones de carreras venía generando inquietud en institutos de formación docente de la provincia. El tema incluso motivó movilizaciones y pronunciamientos de comunidades educativas en varias ciudades, luego de que autoridades educativas anticiparan un reordenamiento de la oferta académica de cara a 2026 —un ajuste destinado a reducir costos—. En ese contexto, distintos sectores advirtieron sobre el fuerte impacto que esa medida podría tener en el sistema de formación docente provincial.
Incertidumbre sobre otras carreras
La situación no se limita al profesorado de Filosofía. En el Instituto de Formación Docente de la Escuela Normal también se abrió una preinscripción para una nueva carrera, el Profesorado en Economía, propuesta por las autoridades educativas. Sin embargo, hasta el momento no está confirmado si se abrirá durante el ciclo lectivo 2026, pese a que también cuenta con unos 40 preinscriptos.
A esto se suma que las otras dos carreras que actualmente se dictan en la institución —el Profesorado en Ciencias de la Educación y el Profesorado en Educación Tecnológica— tampoco tienen confirmación oficial sobre la apertura de nuevos primeros años.
La falta de definiciones ya comenzó a impactar en la organización académica. Según indicaron desde el instituto, el curso introductorio que debía comenzar el próximo lunes 9 de marzo fue postergado, justamente por la incertidumbre respecto de qué carreras iniciarán efectivamente sus actividades. Por el momento no se informó una nueva fecha de inicio.
Expectativa en la comunidad educativa
La Escuela Normal de Concepción del Uruguay posee una larga tradición en la formación docente y constituye uno de los espacios históricos de educación superior de la región. Por ese motivo, cualquier modificación en su oferta académica genera repercusiones en la comunidad educativa local.
En particular, la decisión de no abrir el ingreso al profesorado de Filosofía —aun con decenas de estudiantes interesados— plantea interrogantes sobre el futuro de la formación docente en la región y sobre el lugar que ocuparán determinadas disciplinas dentro de la planificación educativa provincial.
Una tradición filosófica en la ciudad
La noticia adquiere mayor relevancia si se considera la tradición filosófica que caracteriza a Concepción del Uruguay. El profesorado de Filosofía de la Escuela Normal fue creado a comienzos de la década de 1960 y desde entonces formó generaciones de docentes que luego se desempeñaron en escuelas secundarias de distintas ciudades de Entre Ríos. A lo largo de los años, la carrera se consolidó como el único espacio de formación filosófica pública de la región.
Esa presencia también se reflejó en la vida cultural de la ciudad. En los últimos años, por ejemplo, las Jornadas de Filosofía del Río Uruguay se consolidaron como un espacio de encuentro académico y de divulgación del pensamiento, convocando a especialistas de distintas universidades y a un público numeroso que participa activamente de conferencias y debates.
El interés que generan estas actividades suele mencionarse como un rasgo particular de la ciudad, donde la filosofía ha tenido históricamente una presencia visible en la vida educativa y cultural.
