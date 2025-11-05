Premios Municipales de Arte 2025: Los seleccionados en Poema Ilustrado y Artes Visuales son…
Con más de 220 propuestas presentadas, los Premios Municipales de Arte 2025 avanzan en su nueva etapa de selección. En esta instancia, un jurado especializado definió las obras que integrarán el Salón Municipal de Artes Visuales y Poema Ilustrado.
El certamen, impulsado por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná, tiene como objetivo reconocer y acompañar la producción artística de personas domiciliadas en la ciudad y el área metropolitana Gran Paraná.
En esta edición se registraron 223 inscripciones, distribuidas entre las categorías Artes Visuales (Escultura y Pintura), Artes Escénicas (Teatro), Música (Canción inédita), Poema Ilustrado y Danza, lo que reafirma el crecimiento y la consolidación de esta política pública de estímulo a la creación local.
En Artes Visuales, el jurado estuvo conformado por Ariana Beilis y Luis Terán en Escultura, y por Daniel García y María Paula Ruíz Díaz en Pintura. En Poema Ilustrado, las evaluaciones estuvieron a cargo de Laura Wittner y Marianela Müller.
Las obras seleccionadas se recibirán en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman (Buenos Aires 226) en los siguientes días y horarios:
-Del martes 11 al jueves 13: de 8 a 12 y de 14 a 18 hs
-Viernes 14: de 14 a 18 hs
-Sábado 15: de 16 a 19 hs
Obras seleccionadas
Artes Visuales | Apartado Escultura
$150 de mínima, de Marcia Baigorria
Barro y palabra, de Andrés Ascúa
Cayendo, de Carlos Ortega
Ciudad Yuxtapuesta, de Walter Acosta
Cota Colman, de Carla Britos
(In)flexión en tránsito, de Santiago Morahan
Lazos en el tiempo, de Débora Clara Almada
Las cosas: sobre tiempos muertos, de Carlos Battauz
Marcas, de Magalí Nahir Abud
Mi jardín de tuercas 1 y Mi jardín de tuercas 2, de Florencia Sabattini
Tierra, Quiebre y Presión, de Marisa Tosolino
Virgencita del Paraná, de Lilian Almada
Artes Visuales | Apartado Pintura
Barca en el Río, de Claudia Noemí Battauz
Comunión Interdimensional, de Miguel Ángel Vesco
Cuando muera no voy a poder soñar con ser libre, de Matías Aranda
Divine, de Manuel Acevedo
El refugio de los secretos, de Roberto Pastrana
Ensayos para la levedad. La renuncia, de Paola Chiappella
Estrategia de habitar, de Ana María Garello
Fideíto casero, de Aldana Álvarez
Flores, ornamentos y un altar… ¿Acaso la muerte tiene que ver con esto?, de Carla Brugo
Formas de verte, de Vanina Cavalli
Habitantes del Paraná, de Alejandro Pájaro Carreira
Hiperconectados, de Constanza Ugalde
Juego en las arenas de mi nostalgia, de Fernando Martínez
La manzana de la escoria, de Johana Valentina Foletto
Lo que acecha, de Elena Borzatta
Los pasos de mi madre, de Jezabel Fátima Clariá
Mi Paraná querido, de Anna Paz Videla Trinidad
Pintura para muebles II (Serie Geometrías domésticas), de Karen Spahn
Post mortem, de Camila Rufiner
Regadores 2, de Florencia Sabattini
Retratos florales, de Valentina Bolcatto
Roto I, de Pablo González
Yo, la desconocida, de Águeda Guarneri Churruarín
¿Quién no ha visto por la ventana alguna vez?, de Brisa García
Poema Ilustrado
Caos, de Fernanda Medrano y Kayra Puglieso
Ciudad Amada, de Enzo Merardo Acosta y Dora María Ortiz
Contrapunto, de Graciela Dobantón y Cielo María Eberhardt
Derivas, de Lucía Pereyra y Soledad Sauthier
Leve Aroma, de Esteban Tortul y Juliana Roa
Más vale cien volando, de Miguel Ángel Demartin y Luciana Nader
Mujer de barro, de Milagros Burgos y Malena Romero
Reflejo del pasado, de Santiago Morahan y Paola Cuello
Sed, quien quieras ser — Antes del verso, de Matías Pereyra y Lautaro Pereyra
Somos del río, de Laura Ríos y Maricel Silva
Un pacto con el tiempo, de Natalia Garay Elizalde y María Eva Famin
Vivencias de orilla, de Analía Guestrin y Ester Roffé.-