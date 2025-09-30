Premios Martín Fierro 2025: Santiago del Moro se quedó con el Oro en una gala repleta de figuras
El Hotel Hilton de Puerto Madero fue escenario este lunes 29 de septiembre de la gran noche de la televisión argentina. Con la conducción de Santiago del Moro y la apertura a cargo de Luis Ventura, presidente de Aptra, se celebraron los Premios Martín Fierro 2025, que reconocieron lo mejor de la pantalla chica durante la temporada 2024.
La sorpresa de la noche llegó al final: el propio Del Moro fue distinguido con el Martín Fierro de Oro, lo que lo emocionó profundamente. “Pensé que este momento nunca iba a llegar. Este es el premio al laburo, a levantarme todos los días a las cinco menos cuarto de la mañana y a creer en mí. Es el fruto de un chico que un día soñó desde un lugar muy chiquito estar acá. Hoy cumplo un sueño. ¡Aguante la televisión, carajo! ¡Viva Argentina!”, expresó entre aplausos.
La gala contó con la presencia de todas las grandes figuras de la televisión y consagró a los ganadores en diversas ternas, desde ficción, reality, periodismo, entretenimiento y conducción, hasta programas de interés general, humor y noticieros.
Algunos ganadores destacados
- Reality: Gran Hermano 2024 (Telefe), Cantando 2024 (América), Survivor, Expedición Robinson (Telefe).
- Ficción: El Encargado (Eltrece), Margarita (Telefe), Iosi, el espía arrepentido (Eltrece).
- Noticiero nocturno: Telefe Noticias (Telefe), América Noticias (América), Telenoche (Eltrece).
- Labor periodística femenina: Carolina Amoroso (Telenoche), Soledad Larghi (América Noticias), Gisele Sousa Dias (Telefe Noticias).
- Labor periodística masculina: Rodolfo Barili (Telefe Noticias), Nelson Castro (Telenoche), Claudio Rígoli (Telenueve Central).
- Conducción femenina: Verónica Lozano (Cortá por Lozano), Wanda Nara (Bake Off Famosos), Susana Giménez (Susana Giménez).
- Conducción masculina: Darío Barassi (¡Ahora Caigo!), Iván de Pineda (Escape Perfecto), Guido Kaczka (Los 8 escalones).
La lista completa de premiados incluyó categorías como magazine, panelista, cronista, entretenimiento, humorístico, actor y actriz protagónica, labor humorística, musical, cultural, educativo, turismo, gastronomía y publicidad, consolidando a los Martín Fierro como el evento más esperado de la televisión argentina.