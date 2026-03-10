¿Premio a la “lealtad” y “convicción” dialoguista?: La senadora Carolina Moisés viajó al Argentina Week en Nueva York
La senadora nacional Carolina Moisés participa del evento Argentina Week, cuya inauguración se dio este martes con el discurso del presidente Javier Milei en New York. La presidenta del bloque Convicción Federal, quien semanas atrás abandonó el interbloque peronista, fue invitada por los gobernadores del Norte Grande.
Además de la comitiva presidencial, viajaron al evento un conjunto de 10 mandatarios, entre los que se encuentra el salteño Gustavo Sáenz, a quien hoy reporta la jujeña enemistada con el kirchnerismo.
Los gobernadores fueron invitados por Cancillería, “pero ellos tienen además una agenda complementaria con reuniones, meetings y visitas propias”, revelaron al medio especializado Parlamentario.
Asimismo, el CFI es el que organiza y financia la logística de viaje de todos los gobernadores y sus equipos, entre los cuales se encuentra Moisés.
La legisladora compartió este martes un video en sus redes, en el cual comenta acerca de una de las reuniones realizadas en la sede del JP Morgan en New York “con funcionarios, empresarios, gobernadores, equipos técnicos y distintas delegaciones”.
“Hay más de 450 empresarios argentinos y norteamericanos de agroindustria, minería, transporte, construcción, comercio exterior”, dijo Moisés, que destacó “las rondas de negocios que son reuniones programadas como meeting points en distintas salas, donde se reúnen quienes les interesa invertir en determinados temas y a quienes les interesa recibir esa inversión”.
“Es superfluido, muy práctico y a partir de acá se hacen todos los contactos para que después las empresas puedan ir a Argentina a invertir”, agregó la vicepresidenta del Senado.