Premate 2026: récord de inscriptos en Paraná y prórroga de la convocatoria en Maciá y Villaguay
El Certamen Premate recorre la provincia de Entre Ríos con el objetivo de seleccionar a los y las artistas que integrarán el escenario mayor de la 35ª Fiesta Nacional del Mate, que se desarrollará los días 6 y 7 de febrero de 2026 en la ciudad de Paraná.
En la sede Paraná, el concurso alcanzó un récord histórico de inscriptos, con 85 propuestas, superando ampliamente las 54 presentaciones registradas en la edición 2025. Del total, 68 corresponden a la disciplina Música y 17 a Danza, lo que refleja el crecimiento sostenido del certamen y el fuerte interés de artistas de la región por formar parte del evento cultural más importante de la provincia.
En tanto, la convocatoria para las sedes Maciá y Villaguay fue extendida hasta el jueves 8 de enero, con el objetivo de ampliar la participación de artistas de distintos puntos del territorio entrerriano y garantizar una representación federal del talento local.
El Premate se estructura en dos instancias de competencia. Los preselectivos se desarrollan en diversas sedes de la provincia, mientras que la instancia final tendrá lugar los días miércoles 4 y jueves 5 de febrero de 2026, en inmediaciones de Sala Mayo, en el Puerto Nuevo de Paraná. Allí se definirán los proyectos que accederán al escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez.
En la disciplina Música, el certamen contempla las categorías Folklore y Tango, Cumbia y Tropical, y Rock y Pop Nacional, en las modalidades solista, dúo o conjunto vocal instrumental. En Danza, participan conjuntos de baile folklórico o contemporáneo y parejas de baile folklórico tradicional o estilizado.
Las presentaciones son evaluadas por un jurado especializado, que analiza criterios técnicos y artísticos, como la originalidad, la técnica y la interpretación, y exige que cada propuesta respete las características con las que fue preseleccionada.