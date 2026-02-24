Prefectura incautó casi mil cartones de cigarrillos de contrabando en Concepción del Uruguay
La Prefectura Naval Argentina decomisó un cargamento millonario de casi mil cartones de cigarrillos de contrabando durante un operativo realizado en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay.
El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones del camping “Banco Pelay”, a la altura del kilómetro 187, margen derecha del río Uruguay. En ese sector, efectivos de la Prefectura de Zona Bajo Uruguay y de la Prefectura Concepción del Uruguay, que desarrollaban tareas investigativas a partir de información que advertía sobre la posible comisión de un delito, detectaron una camioneta estacionada cerca de la costa y observaron a varias personas manipulando bultos que eran trasladados hacia una embarcación amarrada.
Ante la presunción de un hecho ilícito, los integrantes de la Autoridad Marítima Nacional avanzaron con la aprehensión inmediata de cuatro hombres, sin que se registrara resistencia.
Luego de asegurar el perímetro y realizar las actuaciones de rigor, se procedió a la apertura y conteo formal de la mercadería. Se constató la presencia de 20 cajas de industria paraguaya con un total de 999 cartones de cigarrillos, cuyo aforo fue estimado en 26 millones de pesos.
Además, se secuestraron una camioneta, una lancha, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo, elevando el valor total de lo incautado a 55.272.000 pesos.
Intervino en la causa el Juez Federal Subrogante, Hernán Sergio Viri, a cargo del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, Secretaría en lo Criminal y Correccional N°2 del Dr. Lucas Claret, quien ordenó el secuestro de la mercadería y de los elementos vinculados a la maniobra.
Fuente: La Pirámide