Precios en caída y calidad en duda: la “super cosecha” de trigo abre un escenario crítico para el mercado
En medio de una “super campaña” de trigo que podría alcanzar un volumen récord de 25,5 millones de toneladas, comenzaron a aflorar fuertes tensiones en el mercado del cereal, especialmente por la marcada caída en los precios que reciben los productores.
El derrumbe de los últimos días fue contundente. En la pizarra de Rosario, el trigo cerró en $232.600 por tonelada, equivalente a US$ 161 al tipo de cambio de $1.444. La semana pasada, la cotización rondaba entre US$ 175 y US$ 180, lo que refleja una baja de casi 20 dólares en muy poco tiempo.
“Si tomamos el tipo de cambio oficial, hoy el precio del trigo está al nivel de diciembre de 2019”, indicó el analista de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Matías Contardi.
Agregó, además, que Argentina es hoy el origen más barato del mundo para el trigo, lo que se refleja en el volumen de exportaciones, con un noviembre “muy interesante”.
Las causas de la caída
Tres factores explican la baja:
Una oferta local excepcional, impulsada por una cosecha histórica.
Un mercado internacional sobre ofertado, con fuerte competencia global.
La baja calidad proteica del grano, que motiva descuentos adicionales.
Sobre este último punto, el presidente de Kimei Cereales, Javier Buján, explicó que aunque la producción sea récord, no cumple con las exigencias de los grandes compradores, especialmente en proteína: “Se necesita calidad de 10 y hoy estamos en 8 o 9, y eso tiene un castigo”, señaló.
Este castigo implica descuentos del 5% al 10% sobre el precio recibido por el productor.
Buján atribuyó parte del problema a la fertilización: “La urea aplicada durante la siembra y el desarrollo del cultivo fue lavada por las sucesivas lluvias, por lo que no tuvo el efecto necesario”. Esto genera dudas respecto de cómo se abastecerá a Brasil, principal comprador del trigo argentino.
“Hasta que no entre el trigo de Buenos Aires no vamos a saber con qué calidad contamos”, indicó.
Un fenómeno generalizado
Para el presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, la caída responde a la super cosecha y a un mercado global saturado.
“Es una competencia por precio, y hay que bajarlo. Pero se complica más por la calidad”, afirmó.
Si bien reconoció que los valores no ayudan, muchos productores logran compensar la baja gracias a los altos rindes por hectárea.
Rivara explicó que la merma en calidad está ligada a rendimientos inesperadamente altos: “Nadie fertilizó para tener los rindes que estamos viendo. Cuando hay más kilos, el porcentaje de proteína, el peso hectolítrico y el gluten descienden”.
La baja proteína afecta a la exportación y el bajo gluten complica a la industria molinera, ya que “la harina no liga”.
Una tendencia que podría profundizarse
Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ya se cosechó el 30% del área, lo que representa unas 8 millones de toneladas, mayormente en el norte. Aún faltan 17,5 millones de zonas típicamente trigueras.
Rivara anticipó que la baja calidad podría repetirse en otras regiones y advirtió que los precios pueden seguir cayendo:
“No sé si ya vimos el piso. Probablemente haya otro escalón hacia abajo en diciembre y un repunte en enero”, estimó.
El “problema” de producir demasiado
El analista y presidente de Nóvitas, Enrique Erize, planteó que la “super cosecha” no necesariamente es positiva.
“No podemos tener 24 millones de toneladas, no conviene”, afirmó.
Con un consumo interno de 7 millones y Brasil llevando entre 5 y 6 millones, queda un excedente exportable de 12 millones de toneladas que debe competir con Rusia, Ucrania, EE.UU., Canadá, la UE y Australia, todos con ventajas comparativas.
“Por eso no es bueno pasar de los 18 millones”, concluyó Erize.