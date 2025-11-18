Positivo cierre anual del Consejo Consultivo de las Adolescencias
El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) realizó la jornada de cierre del Consejo Consultivo de las Adolescencias Entrerrianas. Jóvenes de distintas localidades compartieron experiencias y propuestas, reafirmando la importancia de su participación en las políticas públicas.
El encuentro reunió a representantes adolescentes de diferentes localidades de la provincia, quienes dialogaron sobre los temas que atraviesan su vida cotidiana y aportaron ideas para fortalecer las acciones del Estado.
La presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, destacó la relevancia del espacio y señaló: “Crear ámbitos donde los adolescentes puedan expresarse, debatir y construir propuestas es fundamental. Sus miradas enriquecen cómo pensamos las políticas públicas”.
La jornada marcó el cierre de un ciclo de trabajo desarrollado durante el año, en el que los presentes participaron activamente en espacios de reflexión, intercambio y aprendizaje.
Durante la actividad, los jóvenes compartieron sus conclusiones sobre necesidades percibidas en sus comunidades, especialmente en cuanto a derechos y convivencia y creación de más espacios de escucha y actividades abiertas. Además, expresaron inquietudes específicas en temáticas sensibles como bullying, salud mental y consumo problemático, entre otras.
El Consejo Consultivo de las Adolescencias Entrerrianas es una política del Gobierno de Entre Ríos que promueve la participación y la autonomía de los jóvenes. Estos espacios fortalecen el vínculo entre el Estado y los adolescentes, consolidando una gestión más cercana, inclusiva y comprometida con sus derechos.