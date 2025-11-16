Portugal no extrañó a Cristiano Ronaldo y clasificó al Mundial 2026
Portugal firmó este domingo su billete a su noveno Mundial de fútbol y no necesitó a Cristiano Ronaldo. Al astro lo habían expulsado en la derrota contra Irlanda, el jueves pasado, y vio a distancia cómo se cristalizó la oportunidad de sumar su sexta Copa del Mundo.
Sí, antes de la aparición del ‘Bicho’ los lusos solo habían jugado tres veces la máxima cita. Y esta chance fue gracias a un festín de goles: superó 9-1 a Armenia para alejar los fantasmas que habían aparecido en esta definición del grupo F de las Eliminatorias UEFA.
De este modo, los dos astros del fútbol de los últimos 20 años ya están en el Mundial 2026. A Lionel Messi que aseguró su boleto con la selección argentina hace varios meses, se sumó este domingo Cristiano Ronaldo, que a sus 40 años y desde la tribuna, celebró la clasificación de Portugal con una goleada tremenda por 9-1 contra Armenia. Para ambos, será su sexta participación mundialista, aunque el luso lo hará con 41 años (cumple en febrero próximo).
Los clasificados
Canadá – Anfitrión
México – Anfitrión
Estados Unidos – Anfitrión
Argentina
Japón
Nueva Zelanda
Irán
Uzbekistán
Corea del Sur
Jordania
Australia
Brasil
Ecuador
Uruguay
Paraguay
Colombia
Marruecos
Túnez
Egipto
Argelia
Ghana
Cabo Verde
Sudáfrica
Qatar
Inglaterra
Arabia Saudita
Costa de Marfil
Senegal
Francia
Croacia
Portugal.-