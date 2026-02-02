Portela hizo un balance de su gestión en el STJ, habló del juicio por jurados y se refirió a la polémica por las licencias
El vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Leonardo Portela, realizó un balance de su gestión como presidente del alto cuerpo, analizó el funcionamiento del sistema judicial entrerriano y se refirió al fallido juicio político contra Susana Medina y a la polémica por el régimen de licencias de los integrantes del máximo tribunal.
En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Portela sostuvo que uno de los ejes de su presidencia fue acercar el Poder Judicial a la ciudadanía, mediante la implementación de protocolos y reglamentos que facilitaron el acceso de sectores vulnerables, especialmente en casos de violencia de género y violencia doméstica, con mecanismos más simples para la denuncia y la asistencia a las víctimas.
También destacó la elaboración de normas administrativas para acelerar los tiempos de los juicios, en particular en el fuero contencioso administrativo, clave para los intereses económicos del Estado y de los justiciables.
No obstante, admitió que quedaron pendientes obras de infraestructura judicial por las limitaciones presupuestarias: “El balance es agridulce”, definió.
Juicio por jurados y delitos sexuales
Portela explicó la postura que mantuvo el STJ respecto del juicio por jurados en casos de delitos de naturaleza sexual. Señaló que, si bien la experiencia con jurados es positiva y valorada por quienes participan, muchas víctimas de delitos sexuales manifestaron que no querían atravesar ese proceso por temor a la revictimización, especialmente en localidades pequeñas.
Por ello, el Tribunal aconsejó elevar la escala penal para que esos casos quedaran fuera del sistema de jurados. “Después la discusión se mezcló, pero esa era nuestra posición”, aclaró.
Tiempos judiciales y calidad de las sentencias
Portela afirmó que el Poder Judicial de Entre Ríos se encuentra entre los más eficientes del país en cuanto a plazos. Comparó que un juicio laboral en Capital Federal puede tardar cuatro años en primera instancia, mientras que en Entre Ríos suele resolverse en menos de un año.
Destacó además que existe un bajo índice de revocación de sentencias, lo que demuestra la formación y solidez técnica de jueces y juezas de primera instancia.
En ese marco, insistió en la necesidad de mejorar las condiciones edilicias tanto para los trabajadores judiciales como para quienes concurren a tribunales.
Impacto de la crisis económica
El vocal advirtió que la crisis económica impacta de manera inmediata en el sistema judicial, especialmente en los fueros de familia y laboral. Explicó que a los pocos días de iniciada una crisis económica, se incrementan las denuncias por violencia, separaciones, despidos y conflictos laborales.
También reconoció que el sistema penal presenta deudas, en parte por la falta de herramientas de investigación para la Policía y el Ministerio Público Fiscal, y por el alto costo de insumos forenses importados.
En materia de violencia de género, advirtió que la falta de equipos técnicos suficientes complica el cumplimiento del plazo legal de tres días para dictar medidas, debido a que los cargos aprobados presupuestariamente luego no se financian en su totalidad.
Falta de peritos y cargos sin financiar
Portela explicó que existen proyectos para crear un cuerpo centralizado de peritos contables que permita distribuir equitativamente las tareas en toda la provincia, pero que no pueden concretarse por la falta de financiamiento de cargos.
Señaló que muchas veces la Legislatura aprueba los cargos solicitados, pero luego el Ejecutivo no habilita su cobertura por razones presupuestarias.
Relación con el gobernador Frigerio
El magistrado calificó como “muy buena” la relación institucional con el gobernador Rogelio Frigerio y con los ministros de Economía, destacando un vínculo de diálogo honesto y respetuoso, aun en medio de diferencias.
Juicio político a Susana Medina y polémica por las licencias
Sobre el fallido juicio político a la vocal Susana Medina y las críticas al régimen de licencias del STJ, Portela sostuvo que el tema tiene varias aristas.
Indicó que los integrantes del Superior Tribunal cumplen un rol institucional y político —no partidario— que implica representación permanente del Poder Judicial ante otros poderes y organismos nacionales e internacionales, por lo cual consideró que no pueden tener el mismo régimen de licencias que un empleado judicial.
Señaló que existe un margen de confianza entre los integrantes del Tribunal respecto al uso de licencias para actividades institucionales o de capacitación.
Asimismo, explicó que, como presidente, su rol era controlar la mora judicial, pero que no puede intervenir en la dinámica interna de otras salas ni sancionar a colegas del Tribunal.
Respecto de las demoras atribuidas a Medina, afirmó que según las estadísticas que observó, esa mora “no era real”, aunque aclaró que ese aspecto corresponde al funcionamiento interno de la Sala Laboral.
Fuente: Análisis – Radio Plaza