Por una sanción detrás del escritorio, Luis Suárez se pierde la definición contra Nashville
Luis Suárez se hizo fama y lo mandan a dormir seguido en la MLS. El Pistolero, que viene de sufrir una dura sanción por un escupitajo en la liga estadounidense donde juega para el Inter Miami con Lionel Messi, vuelve a ser castigado y se perderá el trascendental partido de este sábado ante Nashville SC que decidirá el futuro de su equipo en los playoffs.
Esta vez, al uruguayo le pasaron factura más por los antecedentes que por lo que realmente sucedió. Y el mensaje es claro: ya no lo tratarán con los cuidados que se merece una estrella de su renombre sino que la ley será más dura después del escándalo que protagonizó el 31 de agosto contra Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup, cuando no se bancó la goleada en contra y agredió a un miembro del staff del equipo rival escupiéndolo.
En aquella oportunidad, a Suárez le cayeron con todo el peso de la ley: lo multaron con seis partidos en esa competición, que reúne equipos de la MLS y la Liga MX, pero la MLS también le dio tres partidos en la liga, que el ex Barcelona y Liverpool cumplió sin chistar. La historia se volvió a repetir aunque parece el trato al uruguayo parece exagerado…
Inter Miami disputa los cuartos de final de la Conferencia Este con Nashville SC, en una serie al mejor de tres parrtidos. El primero fue para los de rosa y el segundo se lo llevaron los de amarillo. En esa derrota 2-1, que contó con un golazo de Messi que no alcanzó, Suárez agredió sin pelota a su marcador. Le tiró una patadita, se podría decir en Argentina, Uruguay o cualquier liga con mayor tradición que la MLS, donde el reglamento a veces se lee como si fuera otro deporte.
Can confirm @tombogert‘s report. Luis Suárez will miss Game 3 of Inter Miami’s playoff series against Nashville SC for this off-the-ball kick on Andy Nájar. No foul was called in the game, MLS DisCo has deemed it rises to the level of violent conduct.pic.twitter.com/epaNBaMjtz
— Ben Wright (@benwright) November 5, 2025
En el momento no pasó nada, ni el árbitro ni el VAR hicieron caso del momento en que el hondureño Andy Nájar caía al césped ni precisaron revisar la acción para determinar qué había pasado. El toque es leve y el Inter Miami podría presentar una apelación para tratar de anular la pena, aunque Suárez paga por sus pecados del pasado.
“El Comité Disciplinario ha suspendido y multado con una cantidad no revelada (de dinero) al delantero de Inter Miami CF Luis Suárez por un partido (…) por conducta violenta en el minuto 71 del partido de Inter Miami contra Nashville el 1 de noviembre. Suárez servirá su partido de suspensión el 8 de noviembre del partido de Inter Miami contra Nashville SC”, informó la liga.
De esta manera, Javier Mascherano, DT de Las Garzas, tendrá que buscarle reemplazante a Suárez mientras intentará pasar a un Nashville SC que se ilusiona con dar el batacazo luego de la victoria que concretó el sábado pasado en condición de local.