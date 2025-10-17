Por tercera vez en lo que va de octubre, Shell aplicó un nuevo aumento en los precios de sus combustibles en Paraná
Las estaciones de servicio Shell de Paraná actualizaron este viernes sus precios de venta al público, con un nuevo incremento en los combustibles, el tercero en lo que va de octubre, en el marco de la política de ajuste gradual que implementa la empresa.
Las subas son menores al 1%, y afectan a tres de los cuatro tipos de combustibles comercializados. Según se informó, la nafta Súper aumentó 0,75%, la V-Power 0,37% y la Evolux 0,55%, mientras que el V-Power Diesel no registró modificaciones y mantiene el mismo precio.
Los nuevos valores vigentes desde este 17 de octubre en los surtidores de Shell en Paraná son los siguientes:
- Nafta Súper: $1.622 (antes $1.610)
- V-Power: $1.878 (antes $1.871)
- Evolux: $1.655 (antes $1.646)
- V-Power Diesel: $1.891 (sin cambios)
De esta manera, la petrolera continúa con su esquema de ajustes graduales en los combustibles, tras los incrementos aplicados en las primeras dos semanas del mes.
