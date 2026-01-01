¿Por qué se usa bombacha de color rosa para recibir el año?
Desde hace años, es costumbre en nuestro país regalar una bombacha rosa en navidad para usarla en año nuevo. El mito dice que esto brindará prosperidad para el año entrante. No importa el modelo que sea, puede ser vedetina de encaje, culotte de lycra, tanga o colaless, mientras que sea específicamente rosa.
Es un color que representa la femineidad, el afecto y el romance, y que se cree que da buena suerte. Pero, ¿dónde nació esta tradición? Se dice que esto comenzó en la época victoriana o de la Belle Epoque cuando el dresscode navideño era vestirse de rosa completamente. En ese entonces las bombachas eran muy diferentes: eran calzones largos al cuerpo, amplios a partir de la rodilla, hechos de muselina y decorados con cintas. Si bien el modelo fue evolucionando en el tiempo, la costumbre del rosa se mantuvo intacta.
Sin embargo, aún no se sabe con certeza cuál es la fecha de estreno. Algunos indican que se regala en Nochebuena para usar durante el 25 de diciembre; mientras que otros la llevan en la noche de Año Nuevo. De todas formas, el propósito es el mismo: buena suerte para los próximos 365 días.
El mito del color rosa para año nuevo se usa únicamente en Argentina, Brasil y Uruguay, en diferentes culturas tienen la misma tradición pero con otras tonalidades. Por ejemplo, en algunos lugares de Latinoamérica como Perú, Chile, Ecuador regalan bombachas amarillas ya que lo relacionan con el sol que representa la eternidad y el optimismo.
Mientras que en España e Italia usan ropa interior roja. Esto surgió en la Edad Media cuando se vinculaba a este color con el demonio y la brujería, por lo que estaba prohibido usarlo en la vestimenta. Durante aquella época existía la creencia de que en el invierno, cuando todo está blanco y apagado de colores, llevar una prenda roja era un símbolo de vida y prosperidad. Como no se podía usar a la vista, optaron por tenerlo como ropa interior. También se relaciona con el amor y muchos la usan para garantizarse un año con pasión en la intimidad.
Además de los colores en la ropa interior, existen otras tradiciones en el vestuario para las fiestas. En Brasil y Punta del Este tienen la costumbre de lucirse con looks total white para recibir al año entrante debido a que representa la energía, la pureza, la paz y la bondad. Se considera que al llevarlo en Año Nuevo, recibís el próximo con alegría y felicidad dejando atrás todo lo malo que ocurrió en el anterior.
Por otro lado, en Venezuela suelen estrenar todo un outfit completo en Año Nuevo. La ropa interior, las prendas y hasta los zapatos. Filipinas es otro país que tiene una costumbre muy peculiar: vestirse con lunares para recibir al nuevo año. Los filipinos tienen la creencia que para tener suerte es necesario llevar cualquier prenda (vestido, pantalón o camisa) con lunares ya que simbolizan monedas y la buena salud.