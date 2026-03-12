Por primera vez, una mujer asumió como directora de la Alcaidía Penitenciaria de Batán
La inspectora mayor del escalafón general María Guadalupe Díaz, asumió como directora de la Alcaidía Penitenciaria Batán y de esta manera es la primera vez que una mujer ocupa ese cargo en el penal ubicado en el partido bonaerense de General Pueyrredón.
En una ceremonia realizada este lunes 9 de marzo en la Alcaidía Penitenciaria Batán, Díaz asumió la dirección luego de lo dispuesto por la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
Díaz, quien es Licenciada en Gestión Penitenciaria y Técnica Superior en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria, nació en Olavarría y cuenta con 25 años de servicio en la institución, período en el que se desempeñó en diferentes destinos.
Entre los penales en los que ocupó el mayor cargo se encuentran la Unidad N°1 Olmos, las Unidades 2, 27 y 38 de Sierra Chica, la Unidad 7 Azul, la Unidad 19 de Saavedra y en la Unidad 8 Los Hornos (La Plata).
El comunicado indica que la funcionaria egresó de la Escuela de Cadetes en el año 2003 con la jerarquía de adjutora y a lo largo de su trayectoria ocupó diversas responsabilidades operativas y administrativas, funciones que le permitieron adquirir una amplia experiencia en la gestión penitenciaria, supo la Agencia Noticias Argentinas.
La designación está asociada, no a un conflicto anterior con el director saliente Edgardo Edmundo Flores, si no con el ingreso paulatino de mujeres a ámbitos de conducción dentro de instituciones carcelarias.
El acto fue presidido por el subdirector General de Complejos Penitenciarios, Ariel Gómez, acompañado por la subdirectora General de Política y Desarrollo de Recursos Humanos, María Eugenia Salamen; el secretario de Coordinación del Complejo Penitenciario Zona Este, Manuel Gastón Collado; el director de la Unidad Penitenciaria N° 15, Juan Patricio Echeverría, y el director de la Unidad N° 50, Gerardo Dumerauf Bahl.
También participaron los subdirectores Germán Rodríguez, Ramiro Gorosito, Javier Almirón y Maximiliano Dumerauf Bahl, junto a personal penitenciario, integrantes de la comunidad educativa y representantes de la pastoral carcelaria del establecimiento.
Durante la ceremonia se realizó la toma de posesión del cargo, instancia en la que la nueva directora fue puesta en funciones por el subdirector General Ariel Gómez.
Tras asumir, Díaz dirigió unas palabras a los presentes, en las que agradeció la confianza depositada por las autoridades superiores y destacó la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo institucional y el compromiso del personal en el funcionamiento cotidiano de la dependencia.