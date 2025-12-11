Por pedido de Karina Milei designaron a Gonzalo Roca como nuevo miembro del Consejo de la Magistratura
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, oficializó este jueves la designación de Gonzalo Roca como nuevo miembro titular del Consejo de la Magistratura, en reemplazo de Roxana Reyes. La decisión respondió a una propuesta elevada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a través del jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, tal como había adelantado Ámbito.
Roca, quien encabezó la boleta de Javier Milei en Córdoba en las últimas elecciones legislativas, logró instalarse en la escena nacional pese a su mínimo nivel de conocimiento previo, superando incluso al radical Rodrigo de Loredo. Junto con su designación, también se confirmó a Álvaro Martínez como suplente en reemplazo de Francisco Monti, dado que tanto Reyes como Monti dejaron sus bancas.
Menem fundamentó la resolución en el criterio establecido por la Corte Suprema en el conocido caso Juez, que exige que la representación en el Consejo refleje la composición política surgida de la última elección, es decir, la expresión más inmediata de la voluntad popular. Tras los comicios de octubre, La Libertad Avanza pasó a ser el bloque más numeroso, lo que abrió la puerta para reclamar un lugar propio.
La Libertad Avanza suma poder en el órgano que define el futuro de los jueces
Con la salida de Reyes y Monti, el oficialismo detectó la oportunidad de incorporar por primera vez a un legislador propio al Consejo, más allá de la presencia del representante del Poder Ejecutivo, Sebastián Amerio, un hombre cercano al ministro Caputo.
En la nota enviada por el bloque –a la que accedió Ámbito– también se argumentó la elección de Martínez para la suplencia. El texto destaca que el diputado mendocino, conocido por impulsar la baja de la edad de imputabilidad a 12 años, cumple con los criterios de representatividad exigidos tras la renovación del mapa legislativo. “Al haber finalizado los mandatos de ambos diputados, corresponde a este bloque, actualmente el más numeroso, nombrar al representante para el Consejo”, señala el documento.
El escrito subraya que los resultados electorales “trastocaron la conformación de los bloques y su cantidad de integrantes”, y que por ese motivo ya no corresponde mantener el reemplazo dentro del mismo espacio político de los salientes. Así, el oficialismo insistió en el nombramiento de Martínez, que finalmente fue confirmado por Menem.
Más cambios en el horizonte
Con esta jugada, el Gobierno dejó abierta la posibilidad de revisar la representación de otros bloques en el Consejo de la Magistratura, anticipando eventuales reclamos o reacomodamientos futuros a partir del nuevo escenario político.