Por mal tiempo, Modo Peña se reprogramó para el jueves 22 de enero en Sala Mayo
Debido a condiciones climáticas adversas, el ciclo cultural Modo Peña, previsto originalmente para este martes, fue reprogramado para el jueves 22 de enero, a las 20 horas, en las inmediaciones de Sala Mayo, en Puerto Nuevo. La actividad se desarrollará en el mismo lugar, con entrada libre y gratuita, y mantendrá la grilla artística originalmente anunciada.
La propuesta impulsada por la Municipalidad de Paraná se consolida como un espacio de encuentro abierto a la comunidad, orientado a promover la participación de artistas locales y el disfrute colectivo de las tradiciones populares. En ese marco, Modo Peña fomenta la convivencia comunitaria y reafirma el valor del folclore como una expresión cultural viva, capaz de unir generaciones y fortalecer el sentido de pertenencia.
En esta edición, el escenario contará con las presentaciones de Amancay, Lucho Quiñones, Los Riedel, el dúo integrado por María Luz Erázun y Ramiro Matteoda, y los ballets folklóricos Los Entrerrianos y El Bastión, en una programación que combina música en vivo y danza tradicional.