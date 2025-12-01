Por el Día Mundial de la Respuesta al VIH/SIDA, Salud desarrolló la jornada central en Nogoyá
En el marco del Día Mundial de la Respuesta al VIH/SIDA, el Ministerio de Salud de Entre Ríos realizó este lunes una jornada central en Nogoyá, con acciones destinadas a promover la prevención, facilitar el acceso al testeo y brindar información actualizada sobre el virus.
Durante la mañana, la Coordinación Provincial de VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis, junto al Hospital San Blas, llevó adelante una instancia de testeo voluntario y confidencial de VIH, además de controles de vacunación. Las actividades se desarrollaron tanto en el nosocomio como en Plaza Libertad, con el objetivo de facilitar el acceso a diagnósticos tempranos y reforzar la continuidad de los esquemas de vacunación. En otros establecimientos sanitarios de la provincia también se concretaron testeos rápidos y acciones de sensibilización.
La coordinadora provincial, Tamara Moncagatta, remarcó: “Lo que buscamos es visibilizar el VIH sin estigmas y facilitar el acceso al diagnóstico. Hablamos de respuesta integral al VIH porque es necesario dejar atrás la palabra ‘lucha’, entendiendo que es una infección con prevalencia en la comunidad”. Añadió que muchas personas pueden convivir con el virus sin presentar síntomas, por lo que conocer el diagnóstico a tiempo permite iniciar un tratamiento que garantice una vida saludable, avanzando hacia el concepto indetectable = intransmisible. También subrayó la importancia de que toda persona con una exposición de riesgo se acerque a un centro de salud para realizarse pruebas de infecciones de transmisión sexual.
Por su parte, el director del Hospital San Blas, Eduardo Elías, sostuvo que el lema de este año, “superar los obstáculos y transformar las respuestas”, marca el rumbo de las políticas actuales. “Es fundamental que la gente entienda que el VIH es una infección crónica tratable, accesible a través del sistema público, y que la concientización y la inclusión son clave para romper con los mitos y el estigma”, afirmó.
La jornada contó con la presencia del intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, y del secretario de Gobierno, Hacienda y Relaciones Institucionales, Eduardo Joaquín Quinodoz, quienes acompañaron las actividades de testeo. Además, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) se desarrolló una capacitación para profesionales de la salud, orientada a actualizar conocimientos sobre el abordaje integral del VIH, la reducción del estigma y la promoción de prácticas seguras.
Sobre el VIH
El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) afecta el sistema inmunológico y, sin tratamiento, puede evolucionar hacia el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). En Argentina, más del 98 por ciento de las infecciones se producen por contacto sexual sin protección.
El diagnóstico puede realizarse mediante un test rápido o un análisis de sangre. Si bien no existe cura, un diagnóstico oportuno permite iniciar un tratamiento que evita la progresión de la enfermedad y vuelve al virus intransmisible.