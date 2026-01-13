Ponga huevos, huevos Argentina… Ponga huevos, huevos sin cesar…
La Argentina se convirtió en 2025 en el principal productor de huevos del mundo, en un contexto marcado por cambios sostenidos en la dieta y un fuerte aumento de la producción avícola. El consumo interno alcanzó un récord histórico y consolidó al huevo como una de las principales fuentes de proteína animal en el país.
Según el Informe Productivo 2025 de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia), el consumo per cápita llegó a 398 huevos por persona al año, el nivel más alto a escala global. La cifra representa un aumento de 35 unidades respecto de 2024.
La producción total creció 8,82% interanual y alcanzó los 18.970 millones de huevos. El ritmo de actividad refleja la magnitud del sector: en el país se producen, en promedio, 533 huevos por segundo.
El crecimiento estuvo acompañado por una expansión del parque productivo. La cantidad de gallinas ponedoras aumentó cerca de 9%, al pasar de 57,7 millones en 2024 a 62,7 millones en 2025.
Casi la totalidad de los huevos producidos se destina al mercado interno. Las exportaciones siguen siendo marginales y sumaron 323 millones de unidades en el año, una porción menor frente al volumen total.
En este escenario de mayor oferta, el precio que recibe el productor registró una baja significativa. Sin embargo, esa reducción todavía no se refleja de manera clara en los puntos de venta al consumidor, donde los valores se mantienen estables.