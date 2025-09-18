Policías entrerrianos participan en capacitación internacional en El Salvador
Gracias a las gestiones internacionales del Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, dos funcionarios de la Policía provincial participan del curso International Border Interdiction Training, que se desarrolla del 15 al 19 de septiembre en la Academia ILEA (International Law Enforcement Academy) en San Salvador, El Salvador.
La capacitación está a cargo de especialistas de la Oficina de Seguridad Regional de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, junto a otras autoridades internacionales en la materia.
Desde el Ministerio se destacó que esta instancia “representa una oportunidad de formación y cooperación internacional que fortalece los vínculos institucionales y contribuye al perfeccionamiento profesional del personal policial entrerriano”.
Asimismo, se subrayó que la participación en capacitaciones internacionales resulta fundamental para la construcción de estrategias conjuntas de seguridad ciudadana, con impacto directo en la mejora del servicio policial en la provincia.