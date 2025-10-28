Polémica por los dichos de Santiago Maratea sobre las marchas de jubilados: “Se victimizan, se inventan ciertos relatos”
Santiago Maratea volvió a generar controversia tras sus declaraciones en un programa de Olga, donde opinó sobre las marchas de jubilados y el supuesto “uso político” de sus reclamos. Sus dichos, en medio de un contexto de represión policial recurrente frente al Congreso, desataron un fuerte debate en redes sociales.
El influencer puso en duda las manifestaciones que protagonizan los adultos mayores, señalando que “a veces se inventan ciertos relatos en las mismas marchas”, frase que provocó indignación entre los panelistas y la audiencia.
La periodista Agos Palazzolo lo enfrentó en vivo y le recordó la violencia sufrida por los manifestantes: “La Policía les pega a los jubilados y eso se ve. No es algo que se inventa. Los videos están y también los están hambreando. Cuando un jubilado cobra 200 lucas por mes…”, expresó.
Maratea, lejos de retractarse, defendió la gestión del presidente Javier Milei y cuestionó el reclamo de los adultos mayores: “¿Cuánto cobraba antes y por qué nadie lo apoyaba a ese jubilado?”. Palazzolo replicó: “Por ahí porque antes le alcanzaba para comprarse los medicamentos, para comer y pagar el alquiler o los servicios”.
-La policía le pega a los jubilados todos los miércoles— Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) October 27, 2025
+Naa, eso es un RELATO
A armarse de paciencia, compañeros. Será duro. pic.twitter.com/aWEC1CLyy8
El intercambio dejó en evidencia la brecha entre el discurso oficialista y la realidad de los jubilados, quienes continúan manifestándose en reclamo de mejoras y contra el ajuste.
Las declaraciones de Maratea se producen en un contexto de reiteradas represiones policiales frente al Congreso, donde incluso una niña fue rociada con gas pimienta por un agente —hecho que derivará en juicio oral—, lo que acrecentó la sensibilidad social en torno al trato hacia los adultos mayores.