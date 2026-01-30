Polémica por la provisión de caños para Vaca Muerta: del cruce empresario al plano diplomático con la India
La adjudicación de la provisión de caños para una obra estratégica vinculada al desarrollo de Vaca Muerta escaló en los últimos días desde el plano empresario al político y diplomático. El conflicto involucró al presidente Javier Milei, a la Unión Industrial Argentina (UIA) y, ahora, al embajador de la India en la Argentina, luego de que el consorcio Southern Energy resolviera adjudicar el contrato a la firma india Welspun, en detrimento de Siat Tenaris, controlada del grupo Techint.
El punto de partida de la controversia fue la decisión del consorcio privado de avanzar con la propuesta extranjera, pese a las gestiones para que la provisión quedara en manos de la empresa local. Aunque el Estado no tuvo injerencia formal en la licitación, el Gobierno nacional tomó posición pública y defendió el resultado final, lo que terminó por amplificar la discusión.
En un primer momento se intentó instalar que el eje del debate era la defensa de la industria nacional frente a un proveedor extranjero. Sin embargo, al tratarse de una operatoria entre privados, el trasfondo dejó expuesta la búsqueda de eficiencia económica y financiera en un proyecto considerado clave para el futuro energético argentino.
La obra en cuestión es de gran magnitud. Se trata de la provisión de caños para un gasoducto de casi 500 kilómetros que unirá Vaca Muerta con la costa de Río Negro, donde está prevista la instalación de una planta de licuefacción de gas natural destinada a la exportación. El proyecto forma parte de una inversión estimada en 15.000 millones de dólares y es impulsado por Southern Energy, un consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía y otros actores relevantes del sector.
La discusión tomó mayor visibilidad cuando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la adjudicación a Welspun y sostuvo que la oferta de Techint fue alrededor de un 40% más cara que la ganadora. Para el funcionario, ese diferencial vuelve “indefendible” priorizar al proveedor nacional solo por su origen, en un contexto de reducción de costos y atracción de inversiones de largo plazo. Además, señaló que Tenaris planeaba abastecerse desde Brasil, lo que también implicaba importaciones.
Luego, el propio Javier Milei intervino en el debate con fuertes declaraciones públicas, en las que calificó al titular de Techint, Paolo Rocca, como “Don Chatarrín” y respaldó la decisión a favor de la empresa india.
La polémica sumó un nuevo capítulo cuando habló el embajador de la India en la Argentina, Ajaneesh Kumar, quien rechazó las acusaciones de dumping formuladas desde el entorno de Techint. En declaraciones periodísticas, explicó que los precios más bajos de Welspun responden a condiciones estructurales de su país, como la disponibilidad de minerales, costos laborales aún más bajos y buena productividad.
Kumar también remarcó que la India firmó un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, lo que, según sostuvo, certifica que el país no incurre en prácticas desleales. “Tenemos prácticas muy transparentes e instituciones sólidas”, afirmó. Además, negó que la empresa utilice insumos de origen chino y rechazó las comparaciones con ese país: “La India no es China, la India es la democracia más grande del mundo”.
El diplomático destacó que Welspun cuenta con plantas en India, Estados Unidos y Arabia Saudita, y subrayó que su expansión no sería posible si dependiera de importaciones. “Nos estamos desarrollando y sin acero no se mueve nada”, expresó, al tiempo que afirmó que toda la producción saldrá de fábricas indias y que el país avanza hacia la producción de acero verde.
En paralelo, también intervino la Unión Industrial Argentina. Su presidente, Martín Rappalini, publicó una columna en el diario Clarín titulada “El progreso tiene líderes con nombre y apellido”, en la que defendió a Rocca y reclamó que sea prioridad el empleo de la industria nacional. “Si Argentina quiere convertirse en un país moderno, competitivo y con movilidad social, no puede hacerlo sin fortalecer este modelo”, sostuvo, y llamó a promover más empresas líderes globales y un entramado PyME más integrado.
En cuanto al trasfondo económico, la oferta de Welspun rondó los 203 millones de dólares, mientras que la de Siat Tenaris fue sensiblemente superior. Además del precio, la empresa india habría ofrecido mejores condiciones financieras, como mayor flexibilidad en plazos de pago y garantías, factores que terminaron de inclinar la balanza en un proceso que contó con competidores de más de diez países.
Para Sturzenegger, la discusión excede este caso puntual y expone un problema estructural de competitividad. “Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones”, advirtió. En ese sentido, defendió la importación de insumos más baratos como una vía para mejorar la ecuación económica de proyectos exportadores y fortalecer el balance externo.
La polémica se profundizó cuando trascendió que, una vez conocidas las ofertas, Techint habría solicitado un derecho de preferencia para igualar cualquier propuesta ganadora, una figura conocida como first refusal. El pedido fue rechazado por el ministro, quien alertó que introducir ese tipo de cláusulas desalienta la competencia futura y afecta la credibilidad de las licitaciones.
Según explicó el propio Sturzenegger, modificar una adjudicación una vez cerrado el proceso podría erosionar la confianza de los proveedores internacionales. “El proveedor extranjero diría: me presento a una licitación y luego me birlan mi oferta”, señaló, aludiendo a antecedentes que, a su juicio, alejaron inversiones durante décadas.
Cómo fue el proceso de licitación
La licitación para la provisión de caños del gasoducto de exportación de GNL se lanzó en octubre de 2025, bajo normas explícitas de integridad y transparencia. Se recibieron ofertas de 15 proveedores de distintos países, aunque solo seis superaron la instancia técnica y de homologación internacional.
Dentro de ese grupo, Welspun presentó la propuesta económica más competitiva, con una diferencia superior a los 90 millones de dólares respecto de Tenaris, lo que implicó un sobreprecio cercano al 45%. Las ofertas chinas quedaron alrededor de un 15% por encima de la ganadora.
En una instancia posterior, Tenaris redujo su propuesta, pero aun así continuó siendo decenas de millones de dólares más cara. Además, Welspun ofreció mejores condiciones financieras y de garantías, un aspecto clave para un proyecto de costos ajustados.
La adjudicación se formalizó el 23 de diciembre de 2025 y fue aprobada por unanimidad de los accionistas de Southern Energy. Posteriormente, Tenaris presentó nuevas ofertas fuera de plazo, incluso después de firmado el contrato, todas ellas rechazadas por considerarse incompatibles con la integridad del proceso licitatorio.
El detalle del procedimiento muestra que la adjudicación a Welspun fue el resultado de una competencia internacional basada en precio, solidez técnica y condiciones financieras, y no de una decisión discrecional. Más allá de la controversia política posterior, el caso se convirtió en un ejemplo testigo de cómo se definen inversiones estratégicas en el nuevo escenario energético argentino.