Polémica por fondos solidarios: la AFA niega deuda con el Hospital Penna, pero un documento previo contradice su versión
Tras una nueva controversia que involucra a la AFA, la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia salió a responder luego de que la presidenta de la Cooperadora del Hospital José Penna de Bahía Blanca asegurara que el organismo deportivo adeuda más de 100 millones de pesos recaudados en un partido a beneficio por las inundaciones. Aunque la AFA habló de una “campaña mediática de difamación” y sostuvo que la situación está saldada, los números no cierran y un comunicado oficial anterior de la propia asociación pone en duda la explicación actual.
La polémica se desató tras una entrevista a María del Carmen Martí, presidenta de la Cooperadora del Hospital Penna, quien afirmó que nunca llegó la totalidad de los 701 millones de pesos que se habrían recaudado en el amistoso entre la Selección Argentina y el Sub 20, disputado en marzo de 2025. Ese dinero estaba destinado a reparar los daños provocados por el temporal y a la compra de equipamiento médico para el hospital bahiense.
En diálogo con Radio con Vos, Martí sostuvo que el hospital recibió solamente 593 millones de pesos, lo que implicaría una diferencia de 107 millones que la AFA aún no habría transferido.
Frente a esta denuncia, la AFA difundió un comunicado titulado “Otra mentira más”, en el que expresó su “repudio absoluto a la campaña mediática de difamación” y citó un documento del Hospital Penna, avalado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, donde se afirma que “la situación está completamente saldada”.
El escrito —sin firmas— indica que el hospital recibió transferencias en distintos montos y momentos, canalizadas a través de la Cooperadora, y detalla una serie de expedientes administrativos que reflejan gastos por $584.228.975,54, destinados a reequipar el centro de salud. No obstante, el propio documento aclara que resta incorporar una última partida.
Además, señala que parte del monto informado como donación correspondía a servicios del evento que algunos proveedores no le cobraron a la AFA, y que fueron contabilizados como aporte solidario aunque no implicaron transferencias económicas a la cooperadora. Entre esos conceptos se mencionan el operativo policial, logístico y sanitario, la plataforma de venta de entradas, sonido, pantallas, grupo electrógeno y la apertura del estadio, entre otros.
Sin embargo, esta explicación entra en contradicción con un comunicado previo de la propia AFA, difundido el día del partido. Allí se detallaba que solo por venta de entradas se habían recaudado $598.220.000, a lo que se sumaban $53.000.000 por derechos de televisación, alcanzando un total de $651.220.000, sin contar aún los ingresos por publicidad estática de auspiciantes.
En ese mismo informe, la AFA enumeraba los gastos del evento, que incluían operativo policial, UTEDYC, seguridad privada, vallado, ambulancias, sonido, pantalla y grupo electrógeno, por un total de $96.106.000. Esos costos, según el texto, fueron absorbidos por las empresas y organismos que prestaron los servicios, adhiriendo a la causa solidaria, es decir, no se descontaron de la recaudación.
Aun si se aceptara que esos gastos finalmente fueron cobrados, la cuenta sigue sin cerrar: al restar $96.106.000 a los $701 millones informados, el monto resultante supera los $604 millones, una cifra mayor a la que el hospital asegura haber recibido.
Pese a estas inconsistencias, desde la AFA insisten en que el comunicado del Hospital Penna “deja expresamente claro que el dinero fue girado en tiempo y forma” y remarcan que la asociación impulsó una acción solidaria que, según sostienen, debería haber sido asumida por organismos públicos y gubernamentales.