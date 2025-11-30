Polémica expresión de senador electo libertario: “Por 20 fabricantes no vamos a postergar a 47 millones que compran lavarropas”
Con una controvertida expresión, Agustín Monteverde, el senador electo de La Libertad Avanza que acompañó en la fórmula a Patricia Bullrich, defendió la apertura de las importaciones, luego del cierre de Whirlpool y en medio de la producción de varios sectores por no poder competir con los productos que vienen del exterior.
“Por 20 fabricantes no vamos a postergar a 47 millones que son los que compran lavarropas. Entonces lo que en todo caso tenemos que hacer es facilitarle la vida a los fabricantes de lavarropas, para que puedan hacerlo de mejor manera para competir con el resto del mundo”, afirmó en diálogo con radio Rivadavia.
El también economista calificó de “disparatado” discutir que al país ingresen productos de buena calidad y a menor precio.
“La misión del Gobierno es simplificar la macro, de la micro se encarga cada uno. En el camino pueden producirse situaciones traumáticas, que puede ser que generen la migración de empleo de baja calidad, porque evidentemente son ineficientes si no pueden competir con electrodomésticos del resto del mundo”, agregó.
Días atrás, Whirpool cerró su fábrica de lavarropas y despidió a 220 trabajadores. A su vez Mirgor decidió suspender a trabajadores en Tierra del Fuego, donde se producen celulares, televisores y equipos de aire acondicionado. En tanto, la fábrica de ollas y sartenes Essen de 20.000 metros cuadrados en Venado Tuerto, Santa Fe: desvinculó a 29 empleados por la caída del consumo, son algunos ejemplos.
Sin embargo, Monteverde apuntó a las empresas y dijo que va a haber una “migración” de los despedidos a sectores más productivos.
“La ineficacia productiva y que no logren estándares de calidad, para eso está la competencia, para justamente lograr los mejores productos a más bajo precio para los consumidores. Siempre vamos a defender a la gente”, sentenció el legislador.
Además, apuntó a dos sectores en particular por estar quejándose del impacto de la apertura comercial: la de indumentaria y electrodomésticos. “Dos industrias que han gozado de niveles de protección exhorbitantes con subsidios odiosos, o el famoso polo tecnológico de Tierra del Fuego, les sale a los argentinos más caro, sería más barato pagarle los sueldos a todos los trabajan en la isla”, remarcó.
Finalmente, sostuvo que el objetivo de la gestión libertaria es bajar impuestos porque el país es un “pandemonium impositivo”.