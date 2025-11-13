Polémica en Río Negro: Lorena Villaverde calificó de “hermosa” una tormenta que causó destrozos y luego pidió disculpas
La diputada y senadora electa por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, generó una fuerte controversia tras publicar un video en el que calificó como “hermosa” y “alucinante” a la tormenta de granizo que afectó a distintas zonas productivas de Río Negro, provocando pérdidas millonarias.
En las imágenes, Villaverde aparece en el jardín de su casa levantando puñados de granizo y comentando: “Miren las piedras que están cayendo acá, qué hermoso. Cuidado, miren esto… alucinante”. En el video también incluyó la frase “El poder de la naturaleza”.
A veces uno se deja llevar por el momento y no mide cómo puede interpretarse. Menos sin tener el conocimiento del alcance de la tormenta.— Lore Villaverde (@LoreVillaverde1) November 10, 2025
Nunca podría alegrarme por algo que dañe el trabajo y el sacrificio de quienes sostienen nuestra producción.
Lo que sentí fue asombro por… pic.twitter.com/HnqBLoz5up
Las declaraciones desataron una ola de críticas de productores, vecinos y referentes políticos, por lo que la legisladora eliminó la publicación y difundió un nuevo mensaje con disculpas públicas.
“A veces la pasión y la espontaneidad con la que vivo me juegan una muy mala pasada. Mi intención era celebrar la fuerza de la naturaleza, no el daño que pudiera ocasionar”, expresó Villaverde en otro video. Además, pidió “realizar un relevamiento inmediato para determinar la magnitud de las pérdidas en el Alto Valle y avanzar con medidas concretas de asistencia a los productores”.
La diputada también publicó un texto acompañando el video, en el que reconoció: “A veces uno se deja llevar por el momento y no mide cómo puede interpretarse. Menos sin conocer el alcance de la tormenta”.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que el temporal afectó a familias productoras de peras, manzanas y otros frutales, generando graves daños en las plantaciones. Legisladores locales ya habían solicitado declarar la emergencia frutícola ante la magnitud del impacto.
La polémica reavivó antecedentes controvertidos de la dirigente libertaria. Durante la campaña electoral, se conoció que Villaverde había estado detenida en Estados Unidos en 2002, acusada de participar en la compra de un kilo de cocaína en un restaurante mexicano de Florida.
Ese episodio, revelado por una investigación del periodista Nicolás Wiñazki en Clarín, habría derivado en la imposibilidad de Villaverde para obtener visa estadounidense, situación que la llevó a evitar viajes oficiales y ofrecer justificaciones falsas a sus pares.
Según se informó, la legisladora mantiene vínculos laborales y de confianza con Martín Ciccarelli, primo y socio del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico y financiamiento irregular de campañas políticas, entre ellas la de José Luis Espert.
La dirigente también protagonizó un cruce público con el legislador del PRO Juan Martín, que derivó en un pedido de bozal legal por parte de Villaverde. Desde su propio espacio político, referentes libertarios habían advertido sobre su candidatura: Sergio Rivero, uno de los fundadores de LLA en Río Negro, sostuvo que había alertado al armador Eduardo “Lule” Menem sobre los antecedentes judiciales de Villaverde.
En las elecciones a senador nacional, la lista de Fuerza Patria, encabezada por Martín Soria, resultó ganadora. La Libertad Avanza quedó en segundo lugar, lo que permitió que Lorena Villaverde accediera a una banca en la Cámara alta.