Polémica con Ángel Di María y Rosario Central: aseguran que su golazo contra Newell’s debió ser anulado por el VAR
Dicen que no hay nada más lindo que ganar un clásico en los últimos minutos, con gol de un ídolo, “y si es con la mano, mejor”, según agregan los hinchas más fanáticos, con el folclore del tablón. Un poco de todo eso tuvo el 1-0 de Rosario Central frente a Newell’s, cuando se moría el encuentro en Arroyito, y tras un tiro libre fenomenal de Ángel Di María… que debió ser anulado por una clara infracción.
Fue Saúl Laverni, ex árbitro internacional, quien sorprendió en las últimas horas al aseverar que el golazo de Fideo tuvo un marco de irregularidad que tanto el árbitro Darío Herrera como el VAR, a cargo de José Carreras, omitieron. Para fundamentar dicha afirmación, Laverni se amparó en la regla 13 del reglamento. ¿De qué se trata?
¡¡GOLAZO DE TIRO LIBRE DE ANGELITO DI MARÍA PARA EL 1-0 CANALLA EN EL CLÁSICO DE ROSARIO!!
“José Carreras, árbitro del VAR, no lo llamó a Herrera (el principal) por lo que sucedió en el tiro libre de Di María. Quintana estaba a menos de un metro de distancia de la barrera. La regla 13 dice que eso se reanuda con tiro libre indirecto. No era válido el gol de Central”, aseguró Laverni en el programa Ni Mas Ni Menos.
La regla a la que hace mención Laverni dice textualmente que “si, al ejecutarse un tiro libre, un jugador del equipo atacante se encuentra a menos de un metro de una ‘pared’ formada por tres o más jugadores del equipo defensor, se concederá un tiro libre indirecto”.
En las imágenes, se puede ver que Quintana se acerca a la barrera de Newell’s dando algunos pasos para atrás, recibe un empujón y se agacha justo en el momento del remate de Angelito. Después, la ejecución de Di María es brillante y viaja derecho al ángulo. Inatajable. Pero esa obstrucción del defensor debió invalidar todo.
CLAVES: Nacho Malcorra y Carlos Quintana hicieron su trabajo en la barrera para el golazo de Di María.
Es cierto que lo que generó Di María con su golazo fue un clima que hizo explotar al Gigante de Arroyito, con decenas de miles de hinchas alocados festejando mientras la imagen de la tele mostraba el palco de Fideo, con su esposa, su mamá y toda su familia entre lágrimas y gritos. ¿Cómo frenar todo eso con un detalle tan técnico?
Polémica en Stamford Bridge: Eze había marcado el 1-0 de Crystal Palace vs. Chelsea, pero todo fue anulado por este empujón. ¿Qué te parece?
Por algo se dice que la ley es fría, y la fecha pasada se dio un caso similar en la Premier League. Eberechi Eze, del Crystal Palace, marcó de tiro libre ante Chelsea en Stanford Bridge pero el VAR llamó al árbitro para avisarle que un jugador del ataque había empujado a la barrera y lo terminó anulando. Claro, vale la aclaración: el clima en ese estadio inglés no era el mismo porque el tanto lo había convertido el equipo visitante y todo se aceptó sin demasiada protesta.