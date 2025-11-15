Polémica antes de la visita de Fabiola Yañez a la mesa de Mirtha Legrand por una cautelar presentada por Alberto Fernández
La presencia de Fabiola Yañez, ex primera dama, en la mesa de Mirtha Legrand generó un fuerte revuelo este sábado, luego de que trascendiera que los abogados de Alberto Fernández presentaron una medida cautelar para impedir que su expareja se refiera a causas judiciales en trámite. La noticia, revelada horas antes del programa, reavivó la polémica en torno a las recientes declaraciones de Yañez sobre el expresidente.
La información fue difundida por Estefanía Berardi, quien publicó en sus redes sociales una captura de pantalla donde se advierte: “Cautelar para Mirtha Legrand por tema Fabiola. Los abogados de Alberto Fernández notificaron una resolución judicial en la que prohíben a la ex primera dama referirse a las causas judiciales en trámite”. El anuncio generó inmediata repercusión y multiplicó los comentarios en redes sociales.
Cautelar para Mirtha Legrand por tema Fabiola Los abogados de Alberto Fernández notificaron una resolución judicial en la que prohíben a la ex primera dama referirse a las causas judiciales en trámite. @alferdez @DrCastroBianchi @mirthalegrand pic.twitter.com/CsFcFb7CxD— E͢s͢t͢e͢f͢i͢ B͢e͢ra͢rd͢i͢ (@estefiberardi) November 14, 2025
La edición de este sábado del ciclo de Mirtha, que comienza a las 21:30, prometía un clima de preguntas directas y debate intenso. La participación de Yañez, recientemente llegada de España, había despertado grandes expectativas, dado el interés del público por escuchar sus declaraciones tras sus acusaciones hacia el exmandatario.
También integrarán la mesa el periodista y conductor Robertito Funes Ugarte, protagonista en las últimas semanas de varios cruces mediáticos; además de los periodistas Claudio Savoia (Radio Rivadavia y TN) y Mariana Arias (La Nación y CNN Radio), quienes completarán la tradicional “mesaza”.
Como era previsible, el posteo de Berardi no solo sorprendió, sino que también generó un gran caudal de reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios opinaron sobre la decisión de Alberto Fernández y su intento de evitar que Yañez se exprese respecto de las causas judiciales que lo involucran.