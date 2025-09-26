Pobreza en Argentina: avances del primer semestre podrían frenarse por inflación y estancamiento económico
La mejora en los indicadores de pobreza observada en el primer semestre de 2025 podría verse limitada en la segunda mitad del año debido a una inflación mensual estancada en torno al 2%, que supera los aumentos salariales formales, cuyos topes paritarios homologados se ubican en el 1%.
Este contexto se suma a una actividad económica débil, que la consultora LCG describe como “muy débil”, con una caída del 1,5% en los últimos cinco meses.
Según los datos oficiales del INDEC, la tasa de pobreza descendió de 41,7% en el segundo semestre de 2023 a 31,6% en el primer semestre de 2025, mientras que la indigencia se redujo de 11,9% a 6,9%, prácticamente a la mitad.
Estas mejoras equivalen a que 4,4 millones de personas dejaron de ser pobres y 2,3 millones salieron de la indigencia respecto de los niveles heredados por la administración de Javier Milei.
Sin embargo, la consultora LCG advierte que la mejora se habría estancado entre abril y junio, dado que la tasa de pobreza ya se ubicaba en 31,6% en el primer trimestre de 2025 (1T25). A pesar del avance, más de 15 millones de personas continúan siendo pobres y 3,3 millones viven en situación de indigencia.
Diferencias regionales y brechas de ingresos
El análisis regional muestra que, aunque la mejora fue generalizada, el conurbano bonaerense mantiene la tasa de pobreza más alta del país (35,3%), concentrando casi la mitad de la población pobre a nivel nacional. Además, la brecha de ingresos de los hogares pobres no se redujo, ya que los ingresos promedio cubren apenas el 63% de la canasta básica total, lo mismo que a finales de 2024, equivalente a una brecha de $431.200 mensuales a precios actuales.
En términos etarios, la pobreza sigue siendo más elevada entre los menores de 14 años, aunque logró bajar del 50%, situándose en 45,4%, un nivel comparable al registrado entre 2016 y 2018.
Consideraciones metodológicas
El INDEC utiliza ponderadores de gasto de 2004/05, que podrían no reflejar los cambios en los patrones de consumo actuales, generando una subestimación de la línea de pobreza.
El informe concluye que el desafío estructural sigue siendo acelerar la convergencia para poder interrumpir la transmisión intergeneracional de la pobreza en el país.