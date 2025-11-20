Plus Ultra aterrizó en Argentina y suma una nueva conexión directa entre Buenos Aires y Madrid
En el marco de la política de desregulación aérea y de cielos abiertos impulsada por el Gobierno, la aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas fue oficialmente autorizada a operar vuelos internacionales entre Buenos Aires y Madrid. La aprobación quedó formalizada mediante la Disposición 40/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial por la Subsecretaría de Transporte Aéreo.
La compañía iniciará la ruta el 24 de mayo, fecha en la que comenzará a competir en el corredor transatlántico con Aerolíneas Argentinas, Iberia, Air Europa —que también vuela desde Córdoba— y Level, que opera hacia Barcelona.
Dos vuelos semanales para comenzar y expansión prevista
Plus Ultra debutará con dos frecuencias semanales, los miércoles y sábados, y planifica ampliar la oferta a cuatro vuelos semanales durante las vacaciones de invierno de julio y el verano europeo, sumando operaciones los lunes y viernes.
La aerolínea ya había puesto a la venta los pasajes a principios de noviembre, con tarifas promocionales desde US$ 930 ida y vuelta, con equipaje incluido.
Una aerolínea en expansión internacional
Fundada en 2011 por exdirectivos de Air Madrid y con presencia consolidada en rutas hacia Bogotá, Cartagena de Indias, Lima, Caracas y Malabo, Plus Ultra encara un plan de expansión en América Latina. También quedó sobreseída en 2023 en una causa por presunto fraude por 53 millones de euros.
La empresa fue una de las primeras en fijar interés en operar en Argentina tras el triunfo de Javier Milei en 2023, aprovechando las quintas libertades contempladas en acuerdos bilaterales entre la Unión Europea, España, Brasil y la Argentina, que permiten transportar pasajeros entre países que no son el de origen de la aerolínea.
World2Fly también confirma su desembarco
La expansión aérea no se limita a Ezeiza. La compañía World2Fly, perteneciente al grupo Iberostar, confirmó que iniciará sus vuelos entre Rosario y Madrid el 1º de octubre de 2026, con dos frecuencias semanales los martes y jueves.
Tras la finalización de las obras de reparación de pista previstas para el 29 de diciembre, el Aeropuerto Internacional de Rosario Islas Malvinas contará por primera vez con vuelos directos a Europa.
La intención de avanzar fue comunicada al gobierno de Maximiliano Pullaro en junio, cuando la empresa destacó el programa provincial de fomento que incentiva la compra de combustible para aerolíneas.