Plaza Alvear será escenario de la última Feria en Tu Barrio del año
Este martes, entre las 8 y las 13, se desarrollará en plaza Alvear, en la esquina de peatonal San Martín y La Paz, la última edición del año de la Feria en Tu Barrio. Quienes se acerquen podrán acceder a la tradicional venta de productos frescos, locales y a precios accesibles, con una propuesta pensada para acompañar el consumo cotidiano de los vecinos y vecinas.
Como novedad, la jornada incluirá un especial de helados, que se suma a la oferta habitual de verduras, quesos y panificación de calidad, producidos por emprendedores y feriantes locales.
La Feria en Tu Barrio se consolidó como una política pública de impulso al comercio local y al sector emprendedor, recorriendo distintos puntos de la ciudad para garantizar el acceso a alimentos frescos y de calidad, fortaleciendo a su vez el trabajo de pequeños productores.
“Es una política pública ligada a la soberanía alimentaria, de la gestión de la intendenta Rosario Romero, que estuvo durante todo el año en distintos puntos de la ciudad llevando productos de primera calidad a muy buenos precios. Además, se brinda un espacio de trabajo y venta directa a puesteros y feriantes”, destacó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.
El funcionario remarcó además la cercanía con los vecinos que promueve la iniciativa: “No solo por los precios, sino también por la diversidad de lugares que abarcó la Feria. Todos los últimos jueves de cada mes tuvo presencia en la peatonal. Es uno de los 74 puntos que alcanzamos en estos dos años de gestión con esta política”.
Por su parte, Cristian Ciarroca, representante de Especial Distribuciones, brindó detalles sobre el especial de helados que se ofrecerá en esta edición: “Habrá tres presentaciones: de 1 litro a $3.500, 3 litros a $7.500 y 5 litros a $12.000, con una importante variedad de sabores”, señaló.