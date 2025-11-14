Plantaron 55 árboles nativos en barrio Cuarteles en el marco del Plan de Arbolado Urbano
La Municipalidad de Paraná avanzó con una nueva jornada del Plan de Arbolado Urbano “Plantamos Futuro”, con la plantación de 55 árboles autóctonos en un predio de barrio Cuarteles, ubicado entre las calles Alvarado, Pirán, Gutiérrez e Hilario de la Quintana. La iniciativa forma parte de una política pública que promueve una ciudad más sana, más limpia y más habitable, impulsada a través de un proceso participativo inédito en la planificación del espacio urbano.
El coordinador ambiental del municipio, Fernando de la Rosa, destacó que el objetivo del programa es plantar 2.000 árboles por año, combinando especies producidas por la Municipalidad y otras organizaciones. “Es la última plantación del año debido a la cercanía con las altas temperaturas”, señaló el funcionario.
Durante la actividad se incorporaron especies nativas como aguaribay, algarrobo, chañar, ceibillo, ceibo, guarán, guayabo, ibira pitá, jabonero chino, lagaña de perro, lapacho amarillo, lapacho rosado, quebracho blanco, sen del campo y ubajay.
El plan involucra tanto al Municipio —encargado de la planificación y plantación— como a los vecinos, quienes cumplen un rol clave en el cuidado y acompañamiento del crecimiento de los árboles.
Desde la Secretaría de Infraestructura, Federico Aldama explicó que ahora comienza la etapa de monitoreo, seguimiento y ajuste del plan, además de la comunicación continua con los vecinos. “La idea es incorporar al vecino para que se involucre y sea parte del crecimiento de cada árbol, que necesita unos tres o cuatro años para asentarse”, detalló.
Por su parte, Hilda Santa Cruz, integrante de la vecinal Cuarteles, valoró la iniciativa y remarcó: “Esto es un aliciente para quienes queremos ver mejor la ciudad y el barrio. Los vecinos nos tenemos que comprometer a cuidar y fomentar el arbolado porque es algo sumamente necesario”.
Sobre el programa
El Plan de Arbolado Urbano prevé la plantación de al menos 2.000 árboles nativos por año. Fue diseñado a partir de un proceso de participación ciudadana del que formaron parte más de 30 instituciones y actores locales, entre ellos universidades, organizaciones ambientales, vecinales, bomberos voluntarios y colectivos ciudadanos. Ese trabajo colectivo derivó en un documento de consenso que guía la implementación del plan definitivo.
Además de embellecer la ciudad, la iniciativa busca mejorar la calidad del aire, reducir la temperatura urbana, mitigar el ruido, absorber el exceso de lluvias, recuperar biodiversidad y fortalecer la relación entre los barrios y la naturaleza, proponiendo una Paraná más saludable, equitativa y humana.