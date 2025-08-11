Plan Calle a Calle: comienza la repavimentación de un tramo de Miguel David
A partir de este lunes, la Municipalidad de Paraná pondrá en marcha los trabajos de repavimentación de la calle Miguel David, en el sector comprendido entre Salellas y Bonell, próximo al Parque Industrial General Belgrano. Durante el plazo estimado de 90 días, el tránsito permanecerá interrumpido en ese tramo.
La obra prevé la ejecución de 350 metros de nuevo pavimento en una arteria clave para la circulación de tránsito pesado. Además, se construirá una alcantarilla nueva, se colocarán cordones cuneta en las esquinas y se realizará la limpieza y verificación del canal pluvial existente, mejorando así el escurrimiento y la seguridad vial de la zona.