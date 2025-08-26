Plan Calle a Calle: avanzan obras de bacheo en Rondeau y Fraternidad con nuevas tecnologías de asfalto
La Municipalidad de Paraná avanza con el programa Calle a Calle, que incluye trabajos de mantenimiento, saneamiento y bacheo en distintas arterias para mejorar la transitabilidad. Este martes, las tareas se realizaron en calles Rondeau y Fraternidad, donde también se llevaron a cabo reparaciones sanitarias tras la rotura de caños de agua.
“El control del bacheo es fundamental. En calle Fraternidad realizamos un trabajo preventivo de fresado y luego aplicamos bacheo en caliente”, explicó el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld.
El funcionario señaló que “los arreglos menores se efectúan con asfalto en frío, una nueva tecnología que permite una rápida acción y garantiza la seguridad vial de los vecinos”.
Actualmente, con el programa Calle a Calle, se desarrollan cinco frentes de obra simultáneos en la ciudad. Hirschfeld precisó que “el Municipio cuenta con una planta de asfalto en caliente que produce alrededor de 40 toneladas diarias, además de adquirir entre 15 y 20 toneladas de asfalto en frío para los arreglos menores”.