Piqueteros desafían el protocolo de Bullrich y marchan para exigir alimentos a los comedores
Las organizaciones piqueteras volverán a movilizarse este martes en la Ciudad de Buenos Aires con una marcha hacia la Secretaría de Desarrollo Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, para reclamar la restitución de la mercadería destinada a los comedores populares.
El Frente de Lucha Piquetero convocó a concentrar a las 10 en el barrio de Constitución y luego marchar hacia la sede ministerial sobre la avenida 9 de Julio, bajo la consigna: “Devuelvan los alimentos a los comedores populares”.
La medida de fuerza se presenta como un nuevo desafío al protocolo “antipiquete” implementado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el objetivo de evitar los cortes de calles.
Las agrupaciones, entre ellas el Polo Obrero, apuntan contra Pettovello, quien además enfrenta investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en la asistencia alimentaria. En un comunicado, los referentes señalaron: “Exigimos que en forma inmediata se devuelvan los alimentos a los comedores registrados y que el Estado garantice la alimentación de las familias que lo necesiten”.
Los movimientos sociales también denunciaron el congelamiento de programas como Volver al Trabajo, Acompañamiento Social y la Asignación Universal por Hijo (AUH). En paralelo, advirtieron sobre el impacto del Presupuesto 2026, enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, que plantea la derogación de la movilidad de las Asignaciones familiares, actualmente actualizadas por inflación.
La última gran movilización piquetera se había realizado el 7 de agosto, en el marco de la marcha por San Cayetano, que unió Liniers con Plaza de Mayo bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.