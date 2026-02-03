Pinamar prohibió la circulación de 4×4 y UTV en la playa tras el caso Bastián y el intendente apelará la medida
Tras el accidente protagonizado por un vehículo 4×4 que terminó volcando y dejó gravemente herido al menor Bastián Jerez, la Justicia dispuso prohibir el ingreso y circulación de vehículos todo terreno en la zona de “La Frontera” y sectores de playa de Pinamar. La decisión, adoptada como medida cautelar, busca reducir riesgos en áreas de arena inestable y alto tránsito peatonal durante la temporada.
La resolución fue dictada por el juez suplente Félix Adrián Ferrán, del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, al hacer lugar a un amparo presentado por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano.
La medida alcanza a camionetas 4×4, vehículos UTV y cuatriciclos en sectores de acceso directo a la playa y zonas de dunas utilizadas con fines recreativos. Solo podrán circular rodados autorizados por el municipio o fuerzas de seguridad para tareas de emergencia, mantenimiento y control.
El caso que impulsó la medida
El detonante fue el siniestro en el que resultó herido Bastián, quien viajaba como acompañante en un 4×4 que perdió estabilidad en la arena y volcó. El menor fue trasladado de urgencia y permanece internado, según confirmaron fuentes familiares y médicas.
El hecho generó conmoción en la comunidad y reavivó reclamos por mayores controles en zonas donde conviven vehículos de gran porte con peatones, niños y turistas.
Qué zonas quedan afectadas
La restricción abarca la franja costera conocida como “La Frontera”, especialmente los accesos no oficiales a la playa y sectores de arena suelta y dunas donde el riesgo de vuelcos, choques o atropellos es mayor.
Desde el municipio indicaron que se reforzarán la señalización, los patrullajes y los controles, además de impulsar campañas de concientización sobre los riesgos de circular con vehículos pesados en ese tipo de terreno.
La reacción del intendente Ibarguren
El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, anticipó que apelará la medida cautelar, al considerar que se trata de una prohibición “injusta” que no contempla la realidad local.
En declaraciones a Radio Pinamar 24, sostuvo que “hay miles de vecinos que son responsables” al transitar con este tipo de vehículos y afirmó: “Yo respeto las miradas, pero es una visión que no conoce nuestra realidad”.
Ibarguren remarcó que la actividad vinculada a estos rodados genera trabajo para los pinamarenses, en rubros como comercios, guarderías y servicios de mantenimiento.
“Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes es poco inteligente e injusto. Nosotros no estamos en contra de la actividad, estamos a favor de controlarla y sancionar con firmeza a quienes hacen maniobras peligrosas o ponen en riesgo a otros”, expresó.
El jefe comunal insistió en que “prohibir indiscriminadamente no es la solución” y confirmó que recurrirá la resolución ante la Justicia.