Piña va, piña viene… “Amistoso” entre Estados Unidos y Paraguay terminó a las trompadas
Estados Unidos le ganó 2-1 a Paraguay con goles de Giovanni Reyna y Folarin Balogun en un partido disputado en el Subaru Park de Chester, la casa de Philadelphia Union de la MLS, que nada tuvo de amistoso.
El seleccionado sudamericano, que había empatado el encuentro transitoriamente gracias a un tanto del delantero de Independiente Rivadavia Alex Arce, buscaba el empate en el final cuando se dio un encontronazo entre Gustavo Gómez, el defensor de Palmeiras que jugará la final de la Copa Libertadores ante Flamengo, y Alex Freeman.
El zaguero que en su momento fue buscado por Boca, también con pasado en el fútbol argentino en Lanús, corrió para sacar rápido un lateral en la mitad de la cancha y Freeman, jugador de Orlando City, forcejeó impidiéndole agarrar la pelota. Lo que sucedió fue el que el árbitro señaló que el lateral era para Estados Unidos, lo que Gómez no pareció entender (o simplemente no estaba de acuerdo). Lo tomó por la espalda y se armó la batahola.
DE AMISTOSO… ¡¡ABSOLUTAMENTE NADA!! TREMENDA TANGANA EN ESTADOS UNIDOS VS. PARAGUAY.
#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MKxA29rYdr
— SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2025
En ese momento, saltaron al centro de la escena los compañeros de ambos, tanto los que estaban adentro de la cancha como aquellos sentados en el banco de suplentes, y volaron trompadas en medio del tumulto mientras algunos auxiliares e integrantes de los cuerpos técnicos intentaban disuadir el conflicto. Finalmente, no pasó a mayores.
Paraguay, clasificado a la Copa del Mundo 2026 tras finalizar sexto en la Eliminatoria Sudamericana y quedarse con el último pase directo a la cita mundialista, continúa con su preparación bajo la conducción de Gustavo Alfaro. Tras la derrota de este sábado, enfrentará el martes a México en el Alamodome de San Antonio.
Estados Unidos, por su parte, accedió al Mundial como uno de los tres países anfitriones y el equipo dirigido por Mauricio Pochettino ahora se verá las caras con Uruguay, también el martes, en el estadio Raymond James de Tampa.