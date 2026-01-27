Pichetto repudió que Sturzenegger “festeje” porque Techint perdió una licitación con una empresa india
En el marco de la controversia por una decisión en Vaca Muerta que dejó fuera a Techint, principal conglomerado siderúrgico argentino, el diputado Miguel Ángel Pichetto renovó sus críticas a la administración de Javier Milei y al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. “El Gobierno festeja y Sturzenegger está feliz de que una gran empresa argentina haya perdido una licitación frente a una empresa india”, afirmó el legislador.
Pichetto advirtió que el episodio puede convertirse en “un punto de quiebre con el empresariado nacional”, al tiempo que alertó sobre riesgos de suspensión de actividades y pérdida de empleo en el sector industrial. Las declaraciones se produjeron en una jornada marcada por la tensión entre el Gobierno y referentes del sector productivo, tras la adjudicación del negocio a la compañía india Welspun.
“El Estado debería haber ayudado con la eliminación de impuestos para que la industria nacional pudiera competir en igualdad de condiciones”, sostuvo el jefe del bloque Encuentro Federal, quien volvió a cuestionar la apertura comercial que considera desmedida.
Cruces con Sturzenegger y el RIGI en el centro del debate
En la misma línea, Pichetto agregó que los beneficios del RIGI terminaron favoreciendo a una empresa extranjera: “Ahora el RIGI se lo lleva una empresa de la India y los trabajadores no son argentinos. Son de la India y de China, porque se trata de una intermediaria india que importa acero de China”, remarcó.
La polémica se intensificó luego de que Sturzenegger defendiera públicamente la decisión, cuestionara a Techint por exigir condiciones que —según su visión— no se ajustan al libre comercio, y llamara a respetar las reglas de juego y pensar a largo plazo, algo que, afirmó, “le ha costado horrores a la Argentina”.
Al justificar la adjudicación, el ministro señaló que, aunque parece lógico priorizar al productor nacional, un “análisis más fino” —según explicó— ofrece argumentos en sentido contrario, postura que profundizó el enfrentamiento político y económico con sectores del empresariado.