Pichetto más filoso que nunca: “Caputo tiene un problema psicológico que le impide venir al Congreso a explicar el proyecto de Ley de Presupuesto”
El diputado nacional Miguel Ángel Pichettoconsideró que el ministro de Economía, Luis Caputo, “tiene un problema psicológico” con el Congreso porque “lo desprecia”. En esa línea, agregó: “Nunca vino a explicar las propuestas oficiales en momentos clave en el que el Gobierno, como es el de aprobar el Presupuesto 2026”.
En declaraciones a Radio AM 1070 ironizó al decir que “aparentemente” el Gobierno ha entendido que no tiene que hablar de “reforma laboral” porque es “una palabra maldita en Argentina”, y que por eso ahora “habla de modernización”. En ese sentido, agregó: “Vamos a ver cuál es el contenido”.
Además, reconoció que “está dando vuelta un anteproyecto (de Ley) de una legisladora”, en referencia al de Romina Diez, de La Libertad Avanza, y que “también tiran que van a aumentar la jornada laboral” y que “todo eso no va a pasar”.
“Si es algo razonable, que implique cierto cambio en los convenios colectivos de la década del 70’, va a haber que analizarlo, pero con mucha prudencia porque el tema laboral en un marco recesivo no es la solución mágica”, advirtió el titular del bloque Encuentro Federal, quien podría llegar a reunir un máximo de 20 legisladores en la Cámara Baja.
Pichetto recordó que “todos los problemas de gobiernos no peronistas arrancaron con una reforma laboral”, como la Ley Mucci en el de Raul Alfonsín, o la denominada ‘Ley Banelco’, durante el mandato de Fernando de la Rua.
Para el legislador, el problema es que “si vos tenes una economía a la baja, que no genera empleo, vos ves los titulares de Pymes y empresas que cierran a lo largo de todo el país, por mas que tengas una gran ley, no resolvés los problemas”.
“Hay que tener una mirada por sector, qué pasa con las pequeñas empresas, la entrada y salida de un trabajador tiene que ser mediante el mecanismo de fondo de desempleo, una pyme de hasta 20 trabajadores. Todo eso se puede discutir, ahora los derechos adquiridos por parte del trabajador no se pueden tocar”, propuso Pichetto.