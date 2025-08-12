Pichetto cuestionó la cadena nacional de Milei: “Fue más un escenario de amenaza con el Congreso”
El diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó los anuncios del presidente Javier Milei sobre la protección del equilibrio fiscal y advirtió que el Poder Ejecutivo debe abrirse al diálogo con distintos sectores de la sociedad.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Pichetto consideró que lo visto en la cadena nacional fue “más un escenario de amenaza o de choque con el Congreso” y señaló que “ese camino es equivocado”. El legislador sostuvo que, tras las elecciones, el Gobierno debería tranquilizarse y abrir un camino inteligente, de diálogo y esquemas razonables, donde la discrecionalidad no sea el único factor que rija las relaciones con el Parlamento.
A su vez, afirmó que el mensaje presidencial tuvo un tono de amenaza y lo calificó como negativo. Si bien entendió que Milei está en campaña electoral, indicó que hay “decisiones erróneas”.
El diputado rechazó la disolución de la Dirección de Vialidad Nacional y recordó que, durante la aprobación de la Ley Bases y las facultades delegadas, el Congreso fijó límites a la labor del ministro Federico Sturzenegger. En ese sentido, subrayó que organismos como el INTI, el INTA o el Banco Genético no podían ser disueltos o modificados. También denunció que el Ejecutivo no cumplió con la obligación de informar mensualmente al Congreso sobre los avances en las delegaciones, lo que, según él, vulnera el criterio de razonabilidad.
Asimismo, Pichetto remarcó que el Gobierno debería haber tendido puentes con gobernadores y con la oposición para fortalecer la gobernabilidad rumbo a 2027. Sin embargo, criticó que se haya optado por “un camino de confrontación y agresión”. Celebró que Milei anunciara que moderará sus discursos, señalando que “parece razonable” y que eso mejora la comunicación política.
En cuanto a la relación con el Congreso, rechazó los vetos y bloqueos como herramientas del Ejecutivo, a los que definió como “una precariedad increíble”. Planteó que se deben emprender reformas de fondo y buscar consensos con quienes piensan distinto, ejemplificando con la ampliación de la Corte Suprema.
De cara a las próximas elecciones, propuso consolidar un espacio de centro federal y productivo, que represente los intereses de las grandes provincias y una propuesta “federal, republicana, capitalista y productiva”. Aclaró que no será candidato el 26 de octubre, ya que le restan dos años de mandato.
Finalmente, destacó que la oposición acompañó al Gobierno en el Congreso, pero cuestionó que la respuesta haya sido “insultos, agravios y agresión permanente”, y llamó a fortalecer la democracia y las instituciones.