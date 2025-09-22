Pichetto criticó la suspensión de retenciones: “Es una medida oportunista y electoral”
El anuncio del Gobierno nacional de suspender las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre despertó fuertes cuestionamientos en la oposición. El diputado nacional Miguel Pichetto (Encuentro Federal) consideró que la decisión responde a un fin estrictamente electoral y advirtió sobre la falta de previsibilidad en la política económica.
En diálogo con Radio Rivadavia, el legislador sostuvo: “Es una medida oportunista y electoral. Seguramente deben ir a buscar la rápida liquidación del campo de lo que queda, pero vamos a ver si se concreta o no”. También remarcó que el anuncio fue difundido por el vocero presidencial Manuel Adorni y no por el ministro de Economía, Luis Caputo, lo que, a su entender, “refuerza la connotación electoral”.
Pichetto señaló que el Gobierno atraviesa un momento de tensiones internas tras la derrota electoral en Buenos Aires y cuestionó la ausencia de consensos con el Congreso: “No hay ningún marco de diálogo, por el contrario, veo un aislamiento del gobierno. Siendo minoría, deberían priorizar la construcción de acuerdos”.
El diputado también criticó la relación con las provincias y el Poder Legislativo. “Hay un intento de diálogo con los gobernadores, pero no con el Congreso. La gestión es precaria, pequeña y poco relevante para avanzar. El vínculo con Diputados debería ser razonable y sin ofensas”, expresó.
En cuanto a la presentación del Presupuesto Nacional, realizada por el presidente en cadena nacional, Pichetto cuestionó que no estuviera encabezada por Caputo: “El ministro tiene que venir al Congreso a defender el presupuesto. Esperemos que lo haga, en lugar de estar insultando a los diputados y senadores”.
Respecto a la situación económica, advirtió que los anuncios no lograron estabilizar el mercado cambiario: “Con tal de tener un dólar bajo para que no le impacte en la inflación, se le están yendo los dólares que le prestó el FMI y nos estamos quedando sin reservas”.
Sobre el viaje presidencial a Nueva York, señaló que un eventual encuentro con Donald Trump “no va a serenar el mercado cambiario argentino” y criticó las declaraciones “desatinadas” de Caputo, a las que atribuyó mayor incertidumbre.
Finalmente, cuestionó el veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que había logrado respaldo transversal: “Si vos abrís un diálogo con gobernadores, aliados, no le podías haber vetado la ley de ATN. Me parece que esta ley sale como salió en el Senado”.