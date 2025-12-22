Pettovello enorgullecida por su trabajo junto a Bullrich contra los piqueteros: “Ella puso orden en la calle y yo los desfinancié”
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, realizó un balance de los primeros dos años de gestión del gobierno nacional y aseguró que debieron enfrentar una red de corrupción estatal integrada por organismos públicos y actores sociales que, según sostuvo, operaban de manera coordinada para desviar fondos mediante la manipulación de planes sociales.
En la antesala de Navidad y Año Nuevo, un período históricamente sensible por la situación económica, la funcionaria afirmó que su gestión desfinanció a los llamados “gerentes de la pobreza” y puso fin a los piquetes en la vía pública, en una estrategia articulada con el Ministerio de Seguridad, que hasta hace semanas estuvo a cargo de Patricia Bullrich.
“Era toda una gran red de distintos organismos del Estado entramados para robar”, resumió Pettovello en diálogo con Radio Mitre, al describir un esquema que, según explicó, se sostenía en la proliferación de ministerios, secretarías, subsecretarías y planes sociales, lo que “embarraba la cancha para que no haya transparencia”.
La ministra detalló los mecanismos utilizados por los denominados “gerentes de la pobreza”, a quienes identificó como líderes piqueteros, para manejar los recursos destinados a los sectores más vulnerables. “Lo que ellos hacían era estar de los dos lados del mostrador”, afirmó. En ese sentido, mencionó a Emilio Pérsico y Eduardo Belliboni, actualmente denunciados, y explicó que se realizaban compras con sobreprecios y se utilizaban cooperativas vinculadas al INAES para emitir facturas falsas. “Tenías a uno de ellos que desde afuera hacía ruido para pedir más subsidio… y le daban muchos más subsidios”, describió.
Respecto al control de los beneficiarios, Pettovello sostuvo que el sistema permitía presiones y extorsiones, ya que los responsables tenían la potestad de dar de alta o de baja planes sociales. “Ahí era donde les quitaban una parte o los hacían ir a las marchas”, explicó, al tiempo que remarcó la falta de control real, con “un millón cuatrocientas mil personas en un Excel”.
Para revertir este escenario, la ministra destacó la digitalización y tecnificación de los sistemas, especialmente en organismos como ANSES. “Es importante tener datos y tecnificar todas las áreas”, sostuvo, y agregó que su objetivo es dejar una estructura que impida que estas prácticas se repitan: “Mi desvelo es que cuando yo me vaya de acá, no puedan venir de vuelta a hacer lo que hacían”.
En cuanto a la situación en la calle, Pettovello atribuyó el fin de los piquetes a un trabajo conjunto con Patricia Bullrich. “Ella puso orden en la calle y yo los desfinancié”, afirmó.
La ministra también se refirió a las causas judiciales en su contra y defendió su accionar. “Tengo 15 causas penales… Yo veo la función pública como servicio”, señaló, y negó las acusaciones sobre retención de alimentos: “No se venció ningún alimento y no me quedé con nada”.
Finalmente, Pettovello aseguró que el redireccionamiento del presupuesto permitió que los recursos lleguen directamente a los destinatarios. “El 50% del presupuesto se daba a los gerentes de la pobreza y hoy el 95% va directo al bolsillo de la gente”, afirmó, y subrayó la importancia del monitoreo y la planificación para garantizar la transparencia y la eficacia de los programas sociales.