Pettovello defendió la reforma laboral y apuntó contra las críticas: “La ley es pro trabajador”
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, volvió a salir a respaldar la reforma laboral impulsada por el Gobierno y remarcó que la prioridad oficial es “proteger el trabajo y a los trabajadores”. Lo hizo en un contexto donde la iniciativa sigue generando más preguntas que certezas sobre sus efectos reales en el empleo formal.
En diálogo con Radio Rivadavia, la funcionaria insistió en la necesidad de modernizar la legislación y “limpiar distorsiones” que, según planteó, afectan especialmente a las pymes. Para Pettovello, la resistencia al proyecto responde a intereses políticos y no a una preocupación genuina por los derechos laborales, una interpretación que no todos comparten en el debate público.
“La ley es pro trabajador”, sostuvo, y afirmó que el primer derecho es “poder trabajar”. En esa línea, aseguró que no se tocan las vacaciones ni los derechos históricos, aunque reconoció que uno de los ejes de la reforma es reducir la litigiosidad y el peso de las indemnizaciones, aspectos que, desde la mirada oficial, habrían paralizado la contratación formal.
Al explicar el diagnóstico que respalda la reforma, Pettovello citó cifras del tercer trimestre de 2025: con un crecimiento económico del 5,2%, el empleo asalariado —formal e informal— apenas aumentó 0,1%, mientras que el trabajo autónomo creció 6,3%. Para la ministra, esto demuestra que el problema está en el marco legal vigente. Para otros sectores, en cambio, los datos no necesariamente explican por sí solos la precarización del mercado laboral.
Según detalló, la reforma apunta a ordenar e incentivar la formalización del trabajo y a brindar previsibilidad a empleadores y trabajadores. Entre los puntos destacados mencionó el fondo de asistencia laboral, que definió como un mecanismo que “resguarda al trabajador y a la vez incentiva al empleador”, aunque su funcionamiento concreto todavía despierta interrogantes.
La ministra también dedicó un tramo de la entrevista a la política social y reiteró su postura contra los denominados “gerentes de la pobreza”. Señaló que la eliminación de intermediarios en el cobro de planes sociales permitió que “la gente cobre con independencia” y que esta decisión redujo las manifestaciones callejeras, una relación que, para el Gobierno, resulta directa.
En materia de infancia y adolescencia, afirmó que se amplió la cobertura de la canasta básica del 50% al 100% y se extendió la protección hasta los 17 años. “Estamos sacando a niños y adolescentes de la pobreza”, aseguró, y remarcó: “No damos subsidio a la vagancia”, una frase que sintetiza con claridad el enfoque discursivo que la gestión eligió para hablar de asistencia social.
Consultada por la causa contra Juan Grabois por la toma del ex Instituto Perón, Pettovello sostuvo que el Gobierno respeta a la Justicia, pero reclamó resultados. “No podemos admitir que nadie tome un edificio público, agreda policías y cause daños”, afirmó.
Respecto al sistema previsional, cuestionó la incorporación de personas sin aportes al régimen de reparto y advirtió sobre el quiebre estructural del sistema. Señaló que se trata de decisiones que pudieron resultar convenientes en términos electorales, pero que hoy tienen un costo que —según su mirada— paga toda la sociedad.
Finalmente, destacó la figura del presidente Javier Milei, a quien describió como un líder de convicción “inquebrantable”, cuya firmeza permite avanzar con reformas que, según expresó, encuentran más resistencia política que técnica.