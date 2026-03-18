Pese a una fuerte tensión interna y cuestionamientos judiciales, Abel Furlán fue reelecto en la UOM
En un entorno de marcada tensión interna y cuestionamientos legales, la dirigencia de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) decidió este miércoles avanzar con la elección de autoridades nacionales, a pesar del fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había ordenado la postergación del proceso. La resolución fue adoptada tras un Congreso del liderazgo sindical, donde se definió tanto la lista como la estrategia política para enfrentar el nuevo escenario. Abel Furlán fue reelecto con el apoyo de 215 de los 270 representantes votantes.
La UOM optó por continuar con la votación del Colegio Electoral como estaba previsto, lo que se interpretó como una afirmación de la fortaleza política de la conducción que lidera Furlán. La determinación se conoció antes del mediodía, luego de intensas deliberaciones impulsadas por el amparo judicial presentado por la opositora Lista Naranja.
El Colegio Electoral se llevó a cabo en un hotel sindical en San Telmo, con la participación de representantes de todas las seccionales del país.
Según lo adelantado por InfoGremiales, Furlán recibió un respaldo mayoritario, siendo apoyado por 48 de las 53 seccionales. Las únicas que se manifestaron en contra fueron las seccionales de Capital, San Nicolás, Villa Constitución, Santa Fe y La Plata.
En la votación, de los 276 representantes habilitados, participaron 270 electores. Furlán consolidó una mayoría del 80% de los votos, alcanzando 215 de los 270 sufragios. Este resultado demuestra una unidad sólida dentro del gremio y un fuerte apoyo a la estrategia sindical implementada hasta ahora.
Un dato relevante es el quiebre interno entre Furlán y Naldo Brunelli, quien ya no será el número dos de la UOM. En su lugar, Daniel Daporta, secretario general de la seccional Avellaneda, asumirá como nuevo secretario adjunto a nivel nacional. Históricamente, la UOM estaba liderada por un triángulo de seccionales: Capital, Avellaneda y Rosario. Con Capital fuera de juego, tras la salida de Antonio Caló hace dos años, y su sucesor Roberto Bonetti en la oposición, además de Campana liderada por Furlán, empieza a contarse los votos en el colegio electoral.
El fallo judicial había solicitado la suspensión de la proclamación de autoridades en la seccional Zárate-Campana por presuntas irregularidades en ese proceso electoral. Sin embargo, sectores cercanos al oficialismo gremial interpretaron que esta medida no debía aplicarse automáticamente a la elección nacional. En este contexto, la dirigencia metalúrgica consideró que estaban dadas las condiciones políticas y estatutarias para continuar.
La decisión también se basa en el fuerte respaldo interno que Furlán había logrado previamente, con el apoyo de 47 de las 53 seccionales y cerca del 85% de los votos del Colegio Electoral. Este dato es considerado crucial por el oficialismo para legitimar la continuidad del proceso institucional del gremio.
Desde sectores alineados con la actual dirección de Furlán, se sostiene que las denuncias judiciales y las presentaciones opositoras son parte de una estrategia para condicionar el proceso electoral interno. En este sentido, ya habían denunciado la existencia de supuestas “operaciones mediático-judiciales” destinadas a debilitar la actual conducción en la previa a la definición de autoridades.
Con este panorama, la decisión de avanzar con la votación representa un nuevo capítulo en la disputa interna de la UOM, en un contexto donde se define no solo la conducción formal del sindicato, sino también la dirección política de una de las organizaciones industriales más relevantes del país frente a la situación económica y laboral actual.