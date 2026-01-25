Pese a un gol en contra, el ‘Licha’ Martínez fue clave en otro triunfo del Manchester United
En un vibrante enfrentamiento por la fecha 23 de la Premier League, Manchester United dio un golpe en el certamen liguero al imponerse en condición de visitante por 3-2 sobre el Arsenal. Además de asentarse en los primeros puestos, los Red Devils encendieron la lucha por el título. El entrerriano Lisandro Martínez se vio envuelto en una desafortunada jugada en la que convirtió un gol en contra después de que un remate rebotara en su pie.
El transcurso del primer tiempo tuvo al equipo de Mikel Arteta como el protagonista del encuentro. Los Gunners dominaron el desarrollo del juego y sometieron durante un lapso prolongado al United. De hecho, el arquero Senne Lammens se destacó con buenas intervenciones. En medio de este contexto, el Arsenal se adelantó en el marcador a los 26 minutos después de una jugada desafortunada para Licha Martínez.
Bukayo Saka lanzó un centro para la llegada de Martin Ødegaard, quien conectó la pelota con un disparo imperfecto. No obstante, este tomó una dirección al lugar en el que el defensor de la selección argentina estaba peleando la posición con Jurrien Timber. El remate rasante pegó en el pie de Lisandro Martínez y, ante la imposibilidad del arquero Lammens para reaccionar, terminó con gol en contra del marcador central.
¡QUÉ MALA PATA, LICHA!
Martínez y un rebote desafortunado que terminó en el 1-0 de Arsenal sobre Manchester United.
▶️ Mira la #PremierLeague en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/jaFsnFvkOE
— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 25, 2026
Respecto al transcurso del partido, este cambió rápidamente después de un grave error en una salida desde el fondo del Arsenal. Martín Zubimendi intentó pasarle la pelota al arquero David Raya, pero se quedó corto y habilitó al camerunés Bryan Mbeumo. Con todo el espacio a su merced, el delantero del Manchester gambeteó al guardameta y definió con tranquilidad para estampar la igualdad.
Los dirigidos por Michael Carrick volvieron a marcar un punto de inflexión en el enfrentamiento en el inicio del complemento. Patrick Dorgu sacó un potente teledirigido desde la frontal del área que impactó en el travesaño e ingresó sobre el arco para poner en ventaja al United por 2-1. Mikel Arteta buscó la reacción de su equipo con varias modificaciones, aunque los Red Devils siguieron con su plan defensivo a la perfección.
En este contexto, la figura que enalteció fue la de Lisandro Martínez, quien se mantuvo con un desempeño imperial en la zaga central del cuadro visitante. Incluso, logró anular completamente a Gabriel Jesús, con quien tuvo una fuerte discusión, y este fue reemplazado a los 58 minutos del segundo tiempo.
¡DUELO ARGENTINA – BRASIL EN LONDRES! Gabriel Jesus se quejó por este manotazo de Licha Martínez.
Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/oV1IonsYNX
— SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2026
Sin embargo, el Arsenal logró igualar el partido a los 83 minutos después de un convulsionado tiro de esquina. Tras un córner en el que quedaron una serie de rebotes dentro del área chica, Mikel Merino logró empujar la pelota para poner el 2-2. Pese a esto, el rumbo del choque se volvió a torcer: Matheus Cunha quedó solo en la frontal del área y, con un disparo preciso, marcó el 3-2 definitivo a favor del Manchester United.
Ufff, ese abrazo de Licha Martínez con su viejo, después de ganarle al Arsenal en el Emirates Stadium.
Momentazo. ❤️
pic.twitter.com/wuwqVCUdFR
— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 25, 2026
—
Este resultado supone un duro golpe en la Premier League y en las aspiraciones del Arsenal. Luego de las victorias del Manchester City y del Aston Villa —en el que el Dibu Martínez se destacó con varias atajadas y Emi Buendía convirtió un golazo—, quedaron a cuatro puntos de la cima del campeonato. Los Gunners lideran con 50 unidades, mientras que sus perseguidores están por debajo con 46.
Por su parte, los Red Devils escalaron a la cuarta ubicación con 38 puntos y están en puestos de clasificación directa a la Champions. Por debajo se encuentra el Chelsea con 37, que venció 3-1 al Crystal Palace con un gol de penal de Enzo Fernández.
La agenda para el Manchester United y Lisandro Martínez volverá a tener actividad el próximo fin de semana: recibirán en Old Trafford al Fulham el domingo a partir de las 11:00 (hora argentina). Del otro lado, Arsenal deberá afrontar la última jornada de la UEFA Champions League antes de su duelo de visitante contra el Leeds por la Premier (sábado 31 de enero a las 12:00). Con la clasificación a los octavos de final de manera directa luego de sumar 21 unidades, los Gunners recibirán el miércoles desde las 17:00 al Kairat Almaty de Kazajistán.