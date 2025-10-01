Pese a la intervención del Gobierno, crece la presión cambiaria
En un contexto de alta tensión financiera y con las elecciones legislativas del 26 de octubre a la vista, el dólar oficial volvió a subir con fuerza este miércoles, a pesar de importantes intervenciones del Banco Central (BCRA) por cuenta del Tesoro, estimadas en al menos u$s300 millones para contener la demanda.
El tipo de cambio minorista escaló $50, llegando a $1.450 en el Banco Nación y a $1.470 en algunas entidades privadas. Según el operador Gustavo Quintana, “la moneda estadounidense operó nuevamente con tono demandado y firme, con la evolución acotada por la presencia oficial en las operaciones”.
El volumen total negociado alcanzó los u$s730 millones, de los cuales se estima que el Tesoro aportó entre u$s300 y u$s450 millones en ventas, marcando un nivel de intervención elevado a solo 16 ruedas de las elecciones.
Escenario cambiario
Tras fuertes liquidaciones del agro, que aprovecharon tres días de retenciones cero, la oferta exportadora se agotó, dejando al Tesoro como único oferente relevante. La entidad comenzó con una postura de u$s400 millones, estableciendo un techo en $1.425, nivel que condicionó el desarrollo de la rueda.
En paralelo, los dólares financieros también mostraron tendencia alcista, reflejando las expectativas de devaluación de los operadores: el dólar contado con liquidación (CCL) opera por encima de $1.570, con una brecha del 10% respecto al mayorista.
Las compras limitadas del Tesoro, contrarias a lo esperado por la city —que anticipaba un aumento de reservas gracias a la liquidación agroexportadora—, sumaron presión sobre el mercado, aumentando la demanda de cobertura a través de dólar futuro y títulos dólar linked. El BCRA también intervino con fuerza en estos mercados.
Dólar mayorista y minorista
El dólar oficial mayorista cerró a $1.423, con un aumento de $43 (3,1%) respecto del martes. En la jornada, el Tesoro instaló una barrera de órdenes de venta en $1.425, impidiendo que el tipo de cambio superara ese valor. Quintana indicó que la regulación oficial acotó la suba, manteniendo el precio dentro de la banda de fluctuación fijada.
En el segmento minorista, el dólar llegó a $1.403,13 para la compra y $1.456,89 para la venta, según el promedio del BCRA, mientras que en el Banco Nación la cotización escaló a $1.450 (suba del 3,5%).
El martes, las billeteras virtuales encendieron alertas al suspender la venta de dólar oficial, lo que disparó rumores en redes. El BCRA aclaró que no hubo cambios en la normativa, atribuyendo la situación a una “interpretación errónea de la norma” por parte de servicios como Cocos y Mercado Pago.
Brecha con dólares paralelos
Tras la reintroducción de restricciones cruzadas entre dólar oficial y financiero, los paralelos mostraron subas significativas:
- Dólar MEP: +2,2% a $1.526,69, con una brecha de 7,3% respecto al mayorista.
- Dólar CCL: +2,1% a $1.574,32, con una brecha de 10,6%.
- Dólar blue: +2,1% a $1.475 para la venta.
El mercado se mantiene atento a la evolución del tipo de cambio, la intervención del Tesoro y la actividad del sector agroexportador, factores clave de cara a las elecciones y la estabilidad financiera en octubre.